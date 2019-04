Bárki lesz a következő főpolgármester, kerékpáros kánaán jön

A Kerékpárosklub 12+1 pontja:

A belváros összekötése a külvárosokkal - kerékpárutakkal Épüljön kerékpárút a pesti alsó rakparton! Lánchíd átadása az akadálytalan tömegközlekedés, kerékpáros, gyalogos, motoros közlekedés és taxik számára, kerékpársávval a hídfőkben és a József Attila utcán Kétoldali kerékpársáv a Bajcsy Zsilinszky úton Lakóövezetek tehermentesítése 30-as zónák és lakó-pihenő övezetek kiterjesztésével, forgalomlassító és csillapító módon. Kerékpáros tengely kialakítása a Váci úti irodafolyosón a Nyugati tér és a Duna Plaza között Petőfi-híd felújítása kerékpársávokkal Érjen össze a Bartók Béla út két végén már megépült kerékpársáv! Induljon kerékpártároló-építési program! Új kerékpártárolók a legjobban hiányzó, népszerű úticéloknál, közintézményeknél, tömegközlekedési átszállóhelyeknél. Kisebb bürokráciát és ingyenes köztérhasználatot a lakossági kezdeményezéseknek! Hatékonyabb karbantartást: Több forrást, gyorsabb intézkedést, tartós javításokat a lakossági panaszok kezelésére, kerékpárutak lezárásánál tájékoztatás és terelőutak kijelölése. Népszerűsítés és oktatás: Induljanak pozitív hangvételű szemléletformáló és oktató kampányok, épüljenek új tanpályák gyerekeknek Felhasználóbarát Bubit: Jobb minőségű kerékpárokat, 21. századi ügyintézést, lakossági promóciót, az állomások sűrítését, bővítését kérjük. Kerékpárral is biztonságos Nagykörutat és Rákóczi utat! Induljon el kerékpárosbaráttá tételük komplex keresztmetszeti újratervezéssel.

Tarlós István válasza (megérkezési sorrendben):

hajlandóságot mutatok a fővárosi kerékpáros fejlesztések folytatására, az állammal történő költségvetési vita függvényében esetleges gyorsítására is.

Konkrét 12 pont: a lánchídas javaslat részben forgalomszervezési, részben műszaki okokból nem megy. Vizsgálatok függvényében nem zárkózik el a Petőfi híd kerékpáros közlekedésbe történő bevonásától. A Bubi teljes kerékpár-állományának lecserélését személy szerint indokoltnak tartja. A Nagykörút és a Rákóczi út kerékpáros szemléletű újratervezéséről egyeztetést javasol. A többi javaslatot módosítás nélkül, előzetesen támogatja, közös ütemtervvel.

Karácsony Gergely válasza:

programom kiemelt célja a kerékpáros közlekedés támogatása, bővítése Budapesten. A 12+1 pontot messzemenőkig támogatja.

További tervek: az első budapesti bringasztráda-hálózat kiépítése, általános sebességcsökkentés, a 30-as zónák kiterjesztése a lakóterületeken a legfőbb, városi fontosságú főutak kivételével, a budapesti Duna-hidak kerékpározhatóságának megteremtése, a MOL Bubi közbringa rendszer integ­rálása a BKK tarifarendszerébe, így Budapest-bérlettel is használhatóak lesznek a közösségi kerékpárok, a kerékpáros infrastruktúra fokozottabb karbantartása, takarítása

Puzsér Róbert válasza:

A kerékpáros programrészünkben erősen támaszkodtunk a Kerékpáros Klub mondásaira, szinte lehetetlen volt, hogy ezzel a csomaggal ne értsünk egyet.

A program része a sugárirányú kerékpáros főúthálózat (a főbb harántirányokra is kiterjesztenék), része az autómentes pesti rakpart bicikisbaráttá tétele, a Lánchídi autósforgalom megszüntetése, továbbá a belvárosi nagyobb utak, mint a Bajcsy-Zsilinszky út, a Rákóczi-tengely, a Váci út, a Nagykörút és a hidak kerékpárosokra jobban odafigyelő kialakítása. Támogatják a kiegészítő infrastruktúra létesítését, és karbantartást is (hóeltakarítás, közvilágítás). A BuBi fejlesztése a felvevőpontok sűrítésével, tanulmányozzák, hogy kombinált bérletfajtákkal hogyan lehet a BuBi is a komplexebb budapesti mobilitási szolgáltatáscsomagok része.