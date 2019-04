Kerékpáros fejlesztések a Balatonnál

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke az 1,2 milliárd forintos támogatású programról elmondta: a Balaton háttértelepüléseit is érintő kerékpárutakat jelölnek ki, pihenőhelyeket és szolgáltató létesítményeket alakítanak ki 2020 végéig.

A most induló balatoni projekt keretében feltérképezik és kijelölik a Balaton térségében - a meglévő 206 kilométeres bringakörúton kívül - a további, várhatóan mintegy 600 kilométernyi kerékpározható útvonalat. Ezek összekapcsolásával egy nagyjából 350 kilométeres Nagy-Balaton körutat is kialakítanak a háttértelepülések, az ott lévő szállások, szolgáltatások bekapcsolásával. Három kiemelt szolgáltatóközpontot, valamint 100 pihenőhelyet alakítanak ki, továbbá egy készülő adatbázis segítségével hatnyelvű tájékoztatóanyagokat és webes alkalmazást is készítenek a kerékpáros turisták számára.