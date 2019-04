Megint terítékre kerülhet a biciklivel munkába járók támogatása

Révész Máriusz, aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos közösségi oldalán megosztott egy cikket, amely arról szól, hogyan támogatják Nyugat-Európában azokat, akik kerékpárral járnak munkába. Magyarországon Óbuda indított hasonló programot az önkormányzat dolgozóinak, ők pár éve havi 8000 forintot kaptak Erzsébet-utalványban, ha biciklivel járnak munkába.

"A kormánybiztosságunk, megfelelő előkészítés után, szeretne erről egy javaslatot készíteni a kormány számára" - fűzte hozzá a politikus.

Jól hangzik, hogy ezt a nyugati mintát emeljék be a hazai gyakorlatba, ehhez pedig mindenképpen szükség van ilyen javaslatra. A probléma, hogy Révész még kerékpárügyi kormánybiztosként 2016 őszén is letett egy olyan javaslatcsomagot, amelynek része volt, hogy plusz pénzt kapjanak azok, akik biciklivel járnak munkába.

Aki autóval jár, az kaphat költségtérítést, aki más településről jár be, az bérletet kaphat és az útiköltséget is megtérítik neki. Azt gondoljuk, hogy helyes, hogy akik biciklivel járnak munkába, azok is kapjanak támogatást