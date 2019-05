Tarlós: 1,6 mrd az Eurovelo fővárosi szakaszára

A meglevő 10 milliárd forintos kerékpáros fejlesztési keret újabb 1,6 milliárd forinttal bővült, a kormány és a főváros 800-800 millió forintot szán az Eurovelo nemzetközi kerékpárutak fővárosi szakaszainak fejlesztésére, jelentette be Tarlós István főpolgármester és Révész Máriusz outdoor-kormánybiztos.

Pontos részleteket még nem lehet tudni, folyik a tervezés, a megvalósíthatósági tanulmányok több nyomvonallal is számolnak, amik közül még nem választottak, de az elhangzott, hogy idén elkezdődhet az építkezés.

Akinek ezek a szavak valamiért ismerősnek hangzanak, segítünk: van pénz, hamarosan készítik a terveket, már csak építeni kell a kerékpárutakat, írtuk Révész Máriusszal folytatott beszélgetés alapján. 2018-ban és 2019-ben tízmilliárd forintot költenek több száz kilométernyi bicikliút megépítésére, ígérte.

Aztán rá egy évre, tavaly megkérdeztük, mi valósult meg ebből, és arról kellett beszámolnunk, hogy elhúzódó engedélyeztetés, akadékoskodó önkormányzatok, kerékpárzajtól rettegő lakosság akadályozza a nagy kerékpárút-fejlesztéseket az országban.

Három nagy fejlesztési elképzelés került szóba:

az EuroVelo 6 kerékpárút hiányzó szakaszainak kiépítése

a Budapest-Balaton kerékpárút kiépítése

a balatoni bringakör kiépítése

Ezekről az utakról most is elhangzott, hogy épülnek hamarosan, és azért kell a fővárosi szakaszt is megépíteni, nehogy az utak a városhatárnál véget érjenek. A konkrét haladásról is szeretnénk hamarosan beszámolni, ezért az ügyben újra megkeressük Révész Máriusz kormánybiztost.

Révész Máriusz az aktív Magyarországért felelõs kormánybiztos beszél a május 6-31. között zajló Bringázz a munkába! kampány sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitóján az V. kerületi Kálvin Center elõtt 2019. május 6-án.

Hétfőn délelőtt elstartolt az idei Bringázz munkába! kampány is. A legelőször 2007-ben megszervezett akció célja, hogy minél többen kipróbálják, mennyivel egyszerűbb, olcsóbb, egészségesebb és környezetkímélőbb kerékpárral munkába járni.