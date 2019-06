A tökéletes példa, hogy nem szabad kerékpárutat építeni

Sikerrel pályázott 80 millió forintos uniós támogatásra Kincsesbánya önkormányzata, hogy az összegből körülbelül 4 km hosszú kerékpárutat építsen.

Az építés azonban már messze nem volt ilyen sikeres. Már rég be kellett volna fejeződnie, a meghosszabbított határidő is most jár le, mondta lapunknak Szatzker Csaba független önkormányzati képviselő, akit felháborítanak a tapasztalt állapotok.

Az út csak félig készült el, de már a lucerna nő rajta, a széle görbe, mint az ökörhugyozás, lyukas, a padkáról befolyó zúzott kő miatt életveszélyes, az aszfalt vastagsága helyenként meg sem közelíti az előírtakat, ami amúgy hullámos.

- sorolta a hiányosságokat a képviselő.

A kivitelező miatt vette a kalapját a műszaki ellenőr is, tette hozzá. (Lapunk megkereste az ellenőrt is, aki nem akart nyilatkozni az ügyben.) Ráadásul Szatzker szerint kerékpárút-építés címszó alatt valójában a község három méter széles közutainak felújítása, aszfaltozása történik, amin a terv szerint csak festékkel jelzik majd a kerékpársávot (és nem kerékpárutat).

Az útra ráengedik a teherautókat is, Szatzker elmondása szerint hiába kérte, hogy legalább a kamionokat tiltsák le róla.

A tervezett kerékpárút Fejér megyében a Székesfehérvár-Iszkaszentgyörgy között már megépült kerékpárút folytatásaként fog tovább haladni Kincsesbánya, Fehérvárcsurgó, Bodajk, Csókakő, majd Mór felé.

Keressük az ügyben a kincsesbányai polgármestert is.