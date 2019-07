Kátyúkra fejlesztették az új kerékpárutat Balinkán

Nemrég számoltunk be a kincsesbányai kerékpáros fejlesztésről, mint tökéletes példáról, hogyan nem szabad kerékpárutat építeni. Olvasónk erre válaszul küldte el a közeli balinkai fejlesztés képeit, amihez képest Kincsesbánya lucernával feltört bringaútja maga az osztrák Duna-menti tüköraszfalt. Nézzük, hogy épül ma kerékpárosbarát település 100 millió forintos támogatásból.

Kincsesbányától nem olyan messze található Balinka település, ahol most többféle felújítás is volt. A közeli kempingből és odafelé festettek föl keréknyomot, a régen és most is gyalázatos állapotban lévő útra. Olyan mint valami akadálypálya, néhány ugratóval. Mondhatnánk azt hogy vicces, de inkább szégyen hogy 2019-ben ilyet meg mernek csinálni.