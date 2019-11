Lízingelhető elektromos biciklit teszteltünk

Szia! Nem lehet valahogy kiiktatni a 25 km/h-s rásegítési plafont?

Ez volt az első kérdésem, miután egy napja használtam egy új szolgáltatás, a lízingelhető elektromos biciklik egyik darabját. Előtte sose ültem ilyenen, és budai biciklisként sokszor gondoltam már rá az emelkedőkön, hogy jó ez a szenvedés, de biztos lehet ezt kíméletesebben is. És az elektromos bicikli ebben a megváltással egyenlő. A bérelhető, azaz lízingelhető biciklik új városi közlekedést kínálnak, és alapos dilemma elé állítják az embert.

Matek

Havi 23 500 forintért (6 hónapos bérlés esetén) kapunk egy elég masszív, mindennel (lámpa, lakat, sárvédő, csomagtartó) felszerelt, tárcsafékes, elektromos biciklit (mi a City Sportot nyüstöltük), 24 órán belüli szervizzel, biztosítással. Elsőre nem tűnik olyan kevésnek ez a 23 500 forint. De létezik olyan felállás, amikor ez bőven a megfontolás határán billeg. Például nálam. Budán lakom, ha tehetem, motorral vagy biciklivel járok, kocsit is használok, ha úgy jön ki, BKV-bérletem nincs, de szoktam azzal is utazni, közösségi autókat is szoktam bérelni, és hát van olyan is, hogy taxiba kell ülnöm.

A legolcsóbb ezek közül egyértelműen a sima bicikli, amit csak tekerni kell, meg néha karbantartani. De azzal nem szívesen rohangálok haza naponta többször a hegyre, néha egyszer is sok, és azért azzal nem mindig lehet emberi állapotban bárhova is megérkezni. A robogó elég jó választás, de megvannak a hátrányai annak is. Egyrészt drágább fenntartani, a biciklinél mindenképp szennyezőbb, előfordul, hogy azzal is dugóban kell állni, és sportértéke sincs túl sok, meg hát balesetveszélyesebb is. A következő szint (árban) a BKV. De az összes verzió körül az a leglassabb, télen hideg, nyáron meleg, tömött, késik, lerobban, stb., de így is szoktam azért használni, és akkor veszek külön jegyet. Az autóbérlés és a taxi meg tényleg csak végső esetben jöhet szóba, és az előbbi azért inkább, mint a sárga, fix áras. Szóval a havi 23 ezer – a kocsit és a taxit leszámítva – mindegyiknél több.

Tökéletes hibrid

De az elektromos bicikli egy tökéletes hibrid. Praktikus, mint egy bicikli (bárhova el lehet vele menni, bárhol le lehet láncolni), gyors és kíméletesen egészséges. Én azt hittem, hogy az elektromos rásegítés miatt nincs sok sportértéke, de ez tévedés. Az ember ugyanúgy meg tud izzadni, felmegy a pulzusa, mert hát a motor csak akkor megy, ha közben tekerjük a pedált is. Az emelkedőn ugyanúgy dolgozni kell, csak gyorsabban haladunk. Máshogy kezdünk el gondolkodni egy ilyennel. Nem lesz szempont az útvonalnál, hogy ott mennyi és mekkora emelkedő van, mert akkor se halunk bele, ha több és meredekebb úton kell menni. Nem lesz szempont, hogy hányszor kell egy nap a hegyre, dombra feltekerni. Mert simán belefér többször is. És megváltozik az ember bringázási szokása is. Lelassul.

Az elektromos motor három fokozatban segíti a tekerést, de csak 25 km/h-ig. Lefelé és felfelé ez ugye nem érdekes, de egyenes, városi (pesti) használatnál a rendes biciklimmel azért ennél szoktam gyorsabban is menni. Ezzel azért az már küzdős, mert ez egy nehéz bicikli, és rásegítés nélkül nehéz hajtani is. Szóval a leszabályozás – ami EU-s szabályok miatt van, és nem kiiktatható – után keményen kell tekerni, ha haladni akarunk, de körülbelül két nap alatt beáll az ember lába a kényelemre, azaz a 25 km/h környéki krúzolásra. Ami azért haladós, de nem fárasztó.

Fotó: Németh Sz. Péter

Jó, de mennyit bír?

Ismerősök kérdezték, hogy mennyit lehet vele menni, de ezt nehéz pontosan megmondani. Nekem a kéthetes teszt alatt egy napra elég volt egy feltöltés, meg nyilván lehet spórolni is az akkuval, ha fogyóban az energia. De hogy mégis érzékeltessem, mennyi kraft van egy ilyen aksiban: egy nagyjából egyenletesen, végig meredek, 4,3 km-es szakaszon, a Kolosy tértől a Szépvölgyi dűlőig kb. a felére megy le a töltöttség fullos, 3. fokozatú rásegítéssel. A városban vagy nagyobb dombok nélkül valószínűleg több napig is lehetne egy töltéssel használni.

És akkor vissza a matekhoz. Egy ilyen bérlése kiváltja ugye a sima biciklit vagy/és a robogót, BKV-ra nem ül többé az ember, az fix, és az éjszakai taxizások is elfelejthetők. Egy kocsit nem tud minden esetben kiváltani, de a hosszabb utazásokat és a nagyobb, nehezebb dolgok szállítását leszámítva simán alternatívája az autónak is a városban. És ha ezeket tényleg el is hagyjuk, akkor valószínűleg nem kerül sokkal többe se, és a biciklit leszámítva mindegyiknél egészségesebb és környezetbarátabb.

Egy ilyen bicikli újonnan 600 ezer forintba kerül, és ha van is rá egyben ennyi pénzünk (nem kevés!), akkor ott van a para, hogy ellopják és akkor bukjuk az egészet, plusz ha bármi baja lesz, az is a mi zsebünkből fog megjavulni. A lízinggel – aminek a végén a bicikli megvehető – ezek a gondok nincsenek, vagy legalábbis sokkal kisebbek.

Hátrányok

Vannak persze a biciklinek és a konstrukciónak hátrányai is. 130 ezer forintos kauciót kell fizetni, és ha ellopják a biciklit, akkor ez (vagy legalábbis a nagy része) bukó, de ez még mindig kevesebb, mint ha a sajátot lopnák el. De ezt sem hagyja szívesen az utcán az ember éjszakára, szóval garázs, sufni, pince, előszoba, lépcsőház is ajánlott a tároláshoz.

Agyváltós, azaz tekerés közben nem szabad váltani. Ha az emelkedőt rossz fokozatban kezdjük, akkor felfelé már csak úgy válthatunk, ha a váltás pillanatára abbahagyjuk a tekerést. Ez kizökkenti az embert, még akkor is, ha utána az elektromos motor miatt gyorsan vissza lehet szerezni a tempót. Nincs benne teleszkóp, azaz a fővárosi utak egy részén eléggé ráz. Én tekertem vele erdei utakon is, ott is rázott, de megszokható, és egy idő után nem zavaró. Nekem a kormánymarkolat is kemény volt, pláne a lengéscsillapítás hiányában.

És hát azért gondolkodni, tervezni kell egy kicsit előre, hogy mindig legyen benne annyi szufla, hogy hazaérjen vele az ember, mert ha lemerül az akku, és felfelé kell menni a célig, akkor alapos szenvedés lesz az út vége. Vagy vinni kell magunkkal a töltőt. És nagyon rossz időben sem biztos, hogy erre fogunk felülni, ha van például kocsi is a háztartásban. De ennyi. Nincs más hátránya, és valójában ezek is megszokhatók.

Amikor visszaadtam a biciklit, azt mondták, gondolkodnak olyan konstrukcióban is, hogy ősztől tavaszig olcsóbb legyen a bérlés, mert akkor nem használja annyit az ember. Ráadásul, ha cégek bérlik, az egész leírható, és én biztos előbb kérnék egy ilyenhez támogatást, mint BKV-bérletre.

Kéne? 543 Ennyiért biztos nem

288 Kéne, hát!

274 Komoly dilemma

82 Utálok biciklizni