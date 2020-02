Motoros kiállításokon tarol a magyar Bugatti kerékpár

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Szabó Imre tíz éve él Ausztráliában, és az 1970-es években ott készült, Ford és Holden gyártmányú ikonikus autók restaurálásával foglalkozik. Mint lapunknak elmondta, amikor 2015-ben bemutatták a Bugatti Vision Granturismo-t, annyira megfogta az autó aprólékosan kidolgozott formája, hogy valamilyen módon részese akart lenni.

A leggyorsabb és legolcsóbb módja az volt, hogy kidolgozzam magamból, ha építek egy Bugatti kerékpárt.

– mesélte.

A bringaváz teljesen kézzel készült, mint ahogyan anno a Bugatti autók első darabjai is. Mivel Szabó Imre a fém megmunkálásában van inkább otthon, ez a concept kerékpár is fémből készült. Az olcsó anyagfelhasználás jellemzi, nem a most divatos karbon, de jelen esetben nem is a súlyán, hanem a formáján van a hangsúly:

A kihívás az volt, hogy hogyan butítsam le ezt a gyönyörű formát négy kerékről két kerékre úgy, hogy a Bugatti egyedi stílusjegyei megmaradjanak. Ha valaki azt kérné, hogy tervezz egy olyan kerékpárt, aminek a hűtőrácsából nő ki az ülés, lehet, hogy eldobnád a ceruzát.

Szabó Imrének viszont saját bevallása szerint könnyű dolga volt, mert egy reggel arra ébredt, hogy látta maga előtt a kerékpárt. 2016-ban, amikor már körülbelül fél éve dolgozott a projekten, a Bugatti gyár is kiadta a kerékpárját. A gyári verzió karbonból készült és mindössze 5 kilogramm a súlya. Az ára 39 000 ausztrál dollár volt, de azt ajánlották, hogy sérülékenysége miatt közúton ne is használják. Szabót csöppet se törte le az esemény:

Akkor ennél már izgalmasabb egy szobabicikli, azt legalább tévénézés közben is lehet tekerni.

– mondta a hivatalos Bugatti karbonbringára.

Amikor elkészült, nem sokra rá jött az ötlet, hogy elküldje a maga tervezte kerékpárt a Bugatti Chiron tervezőcsapat főnökének, Achim Anscheidtnek. Felajánlotta, hogy lehetne ez a formája a Bugatti következő E-bike projektnek. Anscheidt nagyra értékelte Szabó törekvését, és tovább küldte a tervet az engedélyezési főosztályvezetőnek. Karsten Jacob is megköszönte Szabónak a márka iránti elhivatottságot, és nagyon hatásosnak találta a formát. Ezért ő is továbbküldte ahhoz a céghez, ahol a hivatalos Bugatti kerékpár készült a gyár megbízásból. A PG Bugatti Bike gyártójánál, Manuel Ostnernál valamiért azonban elakadt a dolog.

Lehet, hogy a hátuk közepére sem hiányzott, hogy a semmiből berobbant ez a formabontó micsoda...

– kommentálta Szabó a történteket.

Ha a Bugattinál végül nem is járt sikerrel Szabó kerékpárja, a különböző motoros nemzetközi kiállításokon sikert sikerre halmoz. Sydneyben, a Throttleroll custom motorcycle show-n, egyetlen pedálos járműként mutatták be. A fesztivál Instagram oldalán még mindig a legkedveltebb járművek között között van. A következő színhely Ausztrália legnagyobb Hotrod & Custom Show-ja volt, ahol szintén ki lett állítva. Idén októberben pedig Európába utazik, mivel Szabó a kölni AMD motorépítő világbajnokságra készül egy motorépítéssel. A show szervezője lehetőséget adott neki, hogy a motor mellett a Bugatti koncept biciklit is kiállítsák majd, mint egyetlen kerékpárt.

Az én kerékpárom nem a világ legkönnyebb kerékpárja, viszont elmondhatjuk, hogy a világon az összes közül legjobban hasonlít a névadó márkára. És ha eltalálsz egy formát, nem tudsz betelni vele. A feleségem már azt mondja, inkább aludjak is vele.

- összegezte Szabó Imre a kerékpár hatását az életére.

Mi az a Bugatti Vision Gran Turismo Concept? A Bugatti új szupersportautó-tanulmányt ígért a 2015-ös Frankfurti Autószalonra, és ígéretüket be is tartották, írta korábban a Totalcar. Világmegváltó újdonság helyett azonban a Gran Turismo 6 konzoljátékhoz készített Vision Gran Turismo Conceptet ültették át a valóságba. Egyetlen darab készült belőle, amit a Le Mans versenypályán teszteltek: az 1673 lóerős motor 447,59 km/óra sebességre gyorsította fel az autót. A koncepcióautót a Bugatti Veyront leváltó Bugatti Chiron szuper-sportautó előfutárának szánták. Az előfutárt végül egy későbbi Chironnal párban egy szaúdi herceg vásárolta meg aranyáron.

(Borítókép: Szabó Imre)