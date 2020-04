A biciklisávok szélesítése lehet a megoldás a járvány alatt a távolságtartásra

Berlin Kreuzberg negyedében bejött a kísérlet a városvezetés szerint, így most ideiglenes felfestésekkel más német városokban is kiszélesíthetik a kerékpársávokat a járvány idejére. A szélesebb utak segíthetnek a lezárások alatt megnövekvő biciklisforgalom elvezetésében, miközben így a fizikai távolságtartás is könnyebben tartható.



A kerékpáros forgalom Magyarországon is megnőtt márciusban. Miközben az autóforgalom a felére, a tömegközlekedés pedig a tizedére esett vissza, a kerékpárhasználat a lezárások ellenére sem csökkent, sőt az április napos időben már a nyári forgalmat idézi Budapesten. A bibiklizést még Müller Cecília országos tisztifőorvos is javasolta, a budapesti városvezetés pedig több helyen is ideiglenes kerékpársávokat jelölt ki.

Új sávok létesítése mellett Németországban a már meglévő kerékpárutak kapacitását is megnövelik. Kreuzbergben ideiglenes felfestésekkel több helyen megduplázták a kerékpársávok szélességét, az új felfestések a járvány miatti korlátozások végéig lesznek érvényesek. A kerületvezetés azt reméli, hogy ezzel a közlekedők közötti másfél méteres távolság is jobban tartható lesz. (Időközben több olyan szimuláció is készült, melyek szerint a szokás szerint ajánlott másfél méter valójában nem elegendő, futásnál és főleg biciklizisnél jóval nagyobb távolságot érdemes tartani, de segíthet az is, ha másik sávban haladunk, mint az előttünk lévő.)

Kreuzbergben pénteken hivatalosan is sikeresnek nyilvánították a kísérletet, így a közeljövőben ott és két másik berlini kerületben, Schönebergben és Tempelhofban is új kerékpárfelfestések készülnek. Ugyanezt kezdeményezték 133 további német településen is. Az ezt támogató civil környezetvédelmi szervezet, a DUH töbek között azzal érvel, hogy a kutatások szerint a jobb légminőség jobb túlélési esélyeket is jelent a koronavírussal szemben.

Nem mindenki támogatja a javaslatot: a német ellenzéki liberális párt, az FDP szerint a bővítésnek nem sok gyakorlati értelme van, és csak a kerékpároslobbi felesleges provokációját látják az akcióban.

