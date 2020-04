Aránytalanul korlátozzák a bringázást az önkormányzati útlezárások

Rengeteg új kerékpáros jelent meg az utakon az elmúlt hetekben. Munkába járók és kocaturisták is bringára pattantak, részben biztonsági megfontolásból, részben mert nem maradt más szórakozás. Az eltűnő autók is segítettek.

Húsvét óta az önkormányzatok saját területükön az államinál szigorúbb korlátozásokat is életbe léptethetnek hétvégente. A szándék a vírus terjedésének lassítása, de több településen az amúgy ajánlott és biztonságos kerékpáros közlekedést és túrázást is megfojtják ezzel. Több kerékpáros szervezet, a Magyar Kerékpáros Szövetség, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) és a Magyar Kerékpárosklub is arra kéri az önkormányzatokat, hogy vizsgálják felül ezeket a szabályaikat.

Az elmúlt hetekben több kiránduló célpontnak számító településen hoztak a biciklizést is megnehezítő rendelkezéseket, Szentendrén például csak húsvétkor csak a szentendreiek tekerhettek a belvárosi bicikliúton, a többieknek a 11-es út maradt, míg Budakalász a Megyeri-híd kerékpáros hídját zárta le, de néhány balatoni település és Tatabánya is korlátozta bicikliútjainak használatát.

A biciklizést nemcsak Müller Cecília tisztifőorvos ajánlotta közlekedésre, mint vírusbiztonságos közlekedési alternatívát, de a kormányrendelet is megemlékezik róla: „közlekedési célú kerékpározás mellett a szabadidős sporttevékenység a háztartásokban együtt élők számára közösen, másoktól legalább 1,5 méter távolságot tartva folytatható."

A kerékpáros szervezetek arra hívják fel a figyelmet, hogy a bringázás a mentális és fizikális egészséghez is hozzájárul amellett, hogy környezetbarát közlekedési mód, és nem kéne a lezárásokkal az autózás felé terelni az embereket.

„Kérjük az önkormányzatokat és hatóságokat, hogy a kerékpáros útvonalakat lezáró erőiket a gyülekezések feloszlatására irányítsák át" – írta a Kerékpárosklub.

„Javasoljuk az országszerte elrendelt, sok esetben túlzottan szigorú és indokolatlan tiltások legalább részbeni feloldását, az intézkedések újragondolását annak érdekében, hogy azok segítsék elő a kerékpározást, több esetben akár a gyalogos közlekedést, kirándulást is" – írta a Maketusz.

A turisztikai szervezet szerint hibás lépés volt több településtől, hogy még az átmenő forgalmat sem engedték: „a kerékpározási és túrázási lehetőségek is csökkentek, növelve ezzel a még nem tiltott területek zsúfoltságát."

A Maketusz szerint megoldható az átmenő forgalom biztosítása úgy, hogy a helyiekkel nem is érintkeznek a turisták. Azt javasolják, hogy a települések bejáratainál polgárőrök, önkéntesek tájékoztassanak, és például a boltoknál is állhatnak figyelmeztetni az átmenésre. A Maketusz a bringázás feltételeinek javítására is összeállított egy javaslatcsomagot, újabb kerékpáros nyomokat jelölnének ki Budapesten, de a balatoni utak és erdészeti utak használatát is újragondolták. Részletesen itt olvashatóak az ötleteik.