Budakalász visszaadta a Megyeri hidat a bringásoknak

Az első darabokat a Szent László Kórháznál próbálták ki, Szlávik János is nyeregbe pattant.

A főpolgármester az elmaradt biciklisfelvonulás napján jelentette be, hogy folytatódik a budapesti kerékpárúthálózat fejlesztése.

Budakalász megváltoztatta az elmúlt hétvégéken érvényben lévő korlátozási szabályait, így a Duna feletti Megyeri híd megnyílt a kerékpárosok előtt, de továbbra is csak át lehet tekerni a településen.

A koronavírus-járvány miatt a települések több hétvégén is saját korlátozásokat hirdettek ki, és néhol túl is lőttek vele a célon az idegenek/turistáktól való félelemben. Budakalász például azokat a bicikliseket is megszívatta, akiknek eszük ágában sem volt, megállni a településen, csak éppen át akartak jutni Duna felett a Megyeri hídon. Budakalász a híd felhajtóján blokkolta a biciklisforgalmat, így jó nagy kerülőre, vagy hátraarcra kényszerítette a Dunán átkelni akaró bringásokat. Május első hétvégéjén viszont már szabadon lehet használni a hidat, derült ki a település honlapjáról.

A furcsa szabályok miatt több kerékpáros szervezet is megkereste a helyi önkormányzatot, hogy keressenek észszerű kompromisszumot, ami mostanra meg is született.

Az önkormányzat azt írta, hogy a sport- és egyéni célú kerékpározás nem akarja ellehetetleníteni, és az országos enyhülésre is reagálva módosítják korlátozásukat.

„Biztosítjuk a Megyeri hídról a kerékpáros lehajtást a 11-es út mellett haladó kerékpárúton, a Gát utca – Lupaszigeti út útvonalon. A tranzitútvonal kötelező haladási irányként értendő. Célunk a folyamatos egyéni kerékpáros-forgalom lehetővé tétele a Dunakanyar, illetve a 11-es út irányába, de a Duna-part és a lakott területek felé a lehajtásokat és a csoportosulásokat továbbra is szigorúan korlátozzuk" – írták Budakalász honlapján.