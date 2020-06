Kösz, járvány: hiánycikk lett a bicikli

Most mindent el lehet adni, ami két keréken megy, és tekerni lehet

– ez a mondat jellemzi az áprilist és májust Magyarországon a kerékpárgyártók, kerékpárüzletek és szervizesek szerint.

„Amikor bejelentették a kijárási korlátozást, nullára esett a forgalmunk, nem tudtuk, mi lesz” – mondta lapunknak Takács Levente, az óbudai K2 kerékpárbolt vezetője. Egy hét elteltével aztán úgy megugrott a kereslet, mint korábban soha, és ez – a korábbi időket 30-50 százalékkal felülmúló – hullám máig kitart. Hozzátette: ez tapasztalható egész Európában, mindenféle kerékpárt keresnek-visznek – közben az európai összeszerelő üzemek, kerékpárgyárak három-öt hétre bezártak a külföldi munkaerő hazatértével. A kiesés durva torlódást okozott, az eddig a hiányt úgy-ahogy kipótoló távol-keleti kerékpárok fullra kifogytak.

A boltokban ez úgy csapódott le, hogy az elmúlt két hónapban nagyjából mindenhol kifogytak a készletek. Ahol nem kapcsoltak időben, és nem rendeltek elő újabb kerékpárokat, vagy nem táraztak be, bajban lesznek. A vevők esetében pedig ez azt jelenti, hogy a legkurrensebb középáras – 150-250 ezer forintos – modellekből már nem nagyon lehet venni, azaz vagy lejjebb kell szállítani az igényeket, és olcsóbb biciklit venni, vagy kifizetni a jóval drágábbat. Takács azt javasolja a vevőknek, hogy ne a webes katalógusokból vásároljanak, vagy ha igen, előtte kérdezzenek rá a boltnál, van-e a kiszemelt bicikliből, mert jó eséllyel elfogyott. Ha a vásárló nem akar sokáig várni a biciklire, jobban teszi, ha a még meglevő raktárkészletből választ, az legalább biztos.

Új vevők jelentek meg, akik soha nem bringáztak

Sipiczki Róbert, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség elnöke szerint új vásárlók jelentek meg a piacon a járvány alatt, olyanok, akik soha nem bringáztak. Ez köszönhető többek között a fővárosi önkormányzat bringabarát intézkedéseinek, de a kormány is jóval érzékenyebb lett a témában – például Müller Cecília országos tisztifőorvos is ajánlotta a szabadban, zöldben kerekezést.

Arányaiban ez azt jelenti Sipiczki szerint, hogy az átlagos kerékpáros kereslet 20-25 százalékkal megnőtt, de a boltok ezt csak mintegy 15 százalékban voltak képesek kielégíteni. A szaküzletekben sorban álltak a vevők, a járvány idején zárva levő és most újranyitott nagy áruházláncok meg a raktárból élnek. Sipiczki tapasztalatai szerint nemcsak biciklit, hanem a tartozékokat is viszik, mint a cukrot, legyen az lakat, lámpa, pumpa vagy ülés. A kerékpárszervizek is alig bírják a munkát.

A járvány érintette az évi mintegy félmillió biciklit leszállító magyar kerékpárgyártókat is. A nagyobb hazai összeszerelő üzemek (Neuzer, Csepel, Gepida) túlnyomórészt exportra gyártanak, de idehaza is elfogy mintegy 220-240 ezer kerékpár évente, beleszámolva az importból érkező bicikliket is.

Klimon Péter, a Csepel vezérigazgatója lapunknak megerősítette, hogy áprilistól teljes őrületbe fordult át az azt megelőző két hét leállása. A gyártásban bedugult a beszerzési lánc, először a távol-keleti, aztán az európai piacon, ezért a szakmában hosszú évtizedek óta nem tapasztalt hiány alakult ki, de az igazgató úgy számol, hogy a következő két-három hétben, a tavaszi kerékpárszezon végére utolérik magukat.

Kompromisszumot köt a vásárló, vagy vár

Jelenleg is tudnak gyártani, de nem akármilyet: szín- és vázmérethiány van, tehát vagy kompromisszumot köt a vevő, vagy vár. Klimon szerint az egész országban kerékpárboom van, de Budapesten még annál is egy fokozattal nagyobb. Mindent el lehet adni, a teljes ártartományban, de leginkább a városi használatú kerékpárt keresik, másodsorban pedig a túrakerékpárokat. A Csepel konzervatív becsléssel is 20 százalékos gyártási felfutással számol. Klimon kijelentette: trendfordulóhoz ért Magyarország, de sok függ attól, hogy felsőbb szinteken megmarad-e a kerékpárbarátság.

Neuzer András, a Neuzer kerékpárgyár vezetője is arról számolt be, hogy a márciusi rövid leállás ellenére az első öt hónap 28 százalékos növekedést hozott. Láthatóan megnőtt a kerékpározás iránti igény, amit megfelelő kormányzati intézkedésekkel, kerékpárutak építésével, kerékpársávok kijelölésével, a kerékpárvásárlási utalványrendszer visszaállításával még tovább lehetne növelni vagy stabilizálni.

Mint az igazgató elmondta, a Neuzer exportorientált cég, ezért a fő piacokon (Németország, Hollandia, Belgium, Ausztria) bekövetkezett boltbezárások súlyosan érintették a működését, 80 százalékkal esett a kivitel. A magyar boltok ugyan csökkentett nyitvatartással, de tovább működtek, ezért az értékesítés a hazai piacon viszont jelentősen emelkedni tudott. Az exportpiacok újranyitásával a kapacitás ismét teljesen ki van használva.

A beszállítóktól még mindig késve érkeznek meg az alkatrészek, ezért hazai gyártású alkatrésszel próbálják megoldani a kerékpárok összeépítését. A leállás miatt új piacokat kerestek és találtak, a vírushelyzet miatt nehéz helyzetbe került vásárlók helyett új partnerek biztosítják a kapacitás lekötését, mondta Neuzer András. A Neuzer arra számít, hogy a rendelési érték folyamatosan nőni fog, ezért már rövid távon a gyártókapacitás bővítését tervezi.

Amerikában még nagyobb a kerékpár-kereslet

Mivel a koronavírus-járvány az Egyesült Államok nagyobb városaiban lecsökkentette az életteret, korlátozta az időtöltést, elriasztotta a buszok és a metrók használatától az embereket, amerikaiak százezrei fedezték fel a mobilitás egyik legalapvetőbb formáját: a kerékpárt – írja a New York Times az amerikai bringahelyzetről.

A fellendülő kereslet következtében a brooklyni kerékpárüzletek kétszer annyi kerékpárt árusítanak, mint korábban; az egyik phoenixi üzletlánc háromszor több biciklit ad el, mint általában; Washingtonban egy kiskereskedő eladta az összes belépő szintű kerékpárját, és ötven éven át tartó története során nem volt annyi előrendelése, mint most.

Az NPD Group piackutató cég szerint már márciusban csaknem megkétszereződött a kerékpárok, felszerelések és javítási szolgáltatások országos értékesítése az előző év azonos időszakához képest. A városi kerékpárok eladása ugyanabban a hónapban 66 százalékkal, a szabadidős kerékpároké 121 százalékkal, a gyermekkerékpároké 59 százalékkal, az elektromos bicikliké pedig 85 százalékkal nőtt. Most az Egyesült Államok súlyos kerékpárhiánnyal néz szembe.

(Borítókép: A járvány ideje alatt Budapesten is érezhetően megnövekedett a biciklis forgalom. Fotó: Huszti István / Index)