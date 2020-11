Metrópótló kerékpározáshoz nem kell a Bubi

A kerékpárod is lehet metrópótló jármű

A biciklizés a legszabadabb, legolcsóbb és legmegbízhatóbb közlekedési eszköz, a koronavírus-járvány idején pedig a fertőzésveszélyes tömeget is el lehet vele kerülni, így a legbiztonságosabb is – hangzott el kedd reggel a Magyar Kerékpárosklub Metrópótló kampányának megnyitóján. A metropotlo.hu oldalon már elérhető az a térkép, amely megmutatja, hogy hol, merre érdemes kerékpározni, de az oldal egyéb hasznos tippeket is ad azoknak, akik a hidegebb időben is a tekerést választanák.

Budapesten ugyan évek óta már csak néhány havas nap van,

az FKF mégis vásárolt olyan minihókotrókat, amelyekkel a kerékpárutak megtisztíthatók.

A kerékpárosklub a Mozgásvilág magazinnal közösen (a forgalmi adatok alapján) pedig össze is állította a hókotrás prioritási sorrendjét, azaz, hogy hol érdemes elsőként nekiállni a hóeltakarításnak.

Amíg nem jár a 3-as metró

Nem okozott jelentős fennakadást, hogy hétfő óta metrópótló járatok viszik az utasokat az M3-as vonal Nyugati tér és a Semmelweis Klinikák megálló közötti szakaszán. A pótlóbuszok 45 másodpercenként követték egymást a belvárosban. Borsi Dávid, a BKK szóvivője azt javasolta, hogy az autósok kerüljék el a belvárost, és inkább a közösségi közlekedést válasszák, vagy üljenek biciklire. A kerékpározás akkor is ajánlható, ha télen kihívást jelent. A szóvivő szerint persze a többségnek inkább tavasztól lesz kiváló közlekedési alternatíva a bicikli, amikortól, a város 158 pontján ismét rendelkezésre áll majd a megújult MOL Bubi.

A fenti honlapon egyébként Újpest-központtól a Forgách utca vonaláig a MOL Bubi használatát kifejezetten ajánlja a bringaklub, aminek az az egyedüli szépséghibája, hogy erre csak november 29-ig van lehetőség, utána a közbringarendszer majdnem egy fél évig elérhetetlen lesz.

A MOL Bubi Kálvin téri dokkolója előtt tartott sajtótájékoztatón rá is kérdeztünk a BKK szóvivőjénél, hogy

nem gondolkodott-e el a cég vezetése arról, hogy a 3-as metró felújításának befejezéséig, illetve a koronavírus-járvány lecsengéséig meghosszabbítanák a közbringarendszer szolgáltatását,

de azt mondta, hogy erre nincs jogszabályi lehetőség.

Mekkora baj, ha tavaszig leáll a Bubi?

A tapasztalat azt mutatja, hogy egy átlagos Bubi-használó csupán 8 percig teker, ezért a szolgáltatás biztosításához – 6000 felhasználójával számolva – nem is kell 1200-nál több kerékpár, így is folyamatosan forog a rendszer. Ez lenne a válasz arra, hogy az új szisztémában kevesebb kerékpár lesz, mint a jelenlegiben. Egyébként nem is az a célja, hogy nagy tömegeket bicikliztessen, hanem, hogy a jó időben kedvet csináljon ehhez a közlekedési formához. Bodor Ádám szakértő ehhez annyit tett hozzá, hogy

A Bubi felhasználói nem teszik ki a Budapesten kerékpárral közlekedők 1 százalékát sem, így a kerékpározási szokások statisztikájában nem is látszik majd meg, hogy télen nem lehet majd a közbringarendszer zöld járműveit igénybe venni.

A klasszikus bubizó épp csak ismerkedik a városi közlekedésnek ezzel a módjával, a télen is tekerő, igazán elszánt kerékpározók viszont saját gépet hajtanak. Európában a közbringarendszerek átalakítása mindig leállással jár, ha pedig így van, akkor jobb, ha ez a téli időszakra esik, amikor − ez a korábbi évek alapján látható − a bubizók számaránya 10 százalékra csökken.

Hónapra eső pontossággal sem merték nekünk megtippelni, hogy mikor indulhat az új Bubi, azt mondta a BKK: tavasszal. Annyi konkrétum viszont kiderült, hogy kompatibilis lesz a jelenlegi dokkolóval, így a mostani állomások megmaradnak.

