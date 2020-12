VR-sisakkal a fejeden akarsz szobabiciklizni? Lehet!

A VirZOOM eszközével azonnal a nyeregbe pattanhatunk, és VR-headsettel a fejünkön akár virtuális cowboynak is képzelhetjük magunkat.

A VirZOOM VR-szobabiciklizésnek köszönhetően gamer kockaként is ilyen jó alakunk lehet. (Forrás: VirZoom)

Egy amerikai startup cég, a VirZOOM dolgozta ki azt az igencsak ötletes terméket, ami voltaképpen egy VR-sisakkal használható szobakerékpár.

Bár léteznek hasonló okoskerékpárok, ezek azonban meglehetősen borsos áron szerezhetőek csak be. Ezzel szemben a VirZOOM bicikli egész egyszerűen hozzácsatlakoztatható a már meglévő főbb VR-eszközünkhöz (Samsung Gear, Oculus Rift, HTC Vive, PS VR), így tehát az ára is jóval barátibb, lévén csak magáért a bringáért kell fizetnünk, új VR-sisakot nem kell vennünk.

És hogy hogyan működik a VirZOOM? A pedálok egyfolytában mérik a sebességünket, ennek köszönhetően tudunk haladni a játékokban is. A kerékpár kormányán találhatóak a gombok, ilyen módon irányíthatjuk a játékot, miközben tekerünk. Külön érdekesség, hogy olyan játék is van a készülékre (VZfit Explorer), amellyel a Google Street View-val valós helyszíneken tekerhetünk a virtuális valóságban. Akár a saját, valódi bringánkkal bejárt utakon is újra biciklizhetünk – virtuálisan.

A VirZOOM 400 dollárba kerül, vagyis nagyjából 116 ezer forintos áron vásárolható meg.