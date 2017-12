Trump túllépte a hatáskörét a beutazási tilalmával

Donald Trump amerikai elnök túllépte hatáskörét a beutazás korlátozásáról szóló rendeletében, a beutazási tilalom nem vonatkozhat olyan emberekre, akiknek erős kötődésük van az Egyesült Államokhoz, mondta ki pénteken egy amerikai fellebbviteli bíróság, írja az MTI.

Az elnöki rendelet Iránból, Szíriából, Jemenből, Líbiából, Szomáliából, Csádból, valamint Észak-Koreából és Venezuelából korlátozta volna a beutazást a szigorúbb ellenőrzési rendszer bevezetéséig. Korábban Trump két elnöki rendeletet is hozott erről, a másodikban néhány változtatást is eszközölt, de szövetségi bírók mindegyiket felfüggesztették. A harmadik változatot azonban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság jóváhagyta. Októberben azonban két szövetségi bíró is felfüggesztette az elnök rendeletét.

A kormány emiatt a 9. kerületi fellebbviteli bírósághoz fordult, amelynek az illetékességi köre több nyugati tagállamra kiterjed.

A kerületi fellebbviteli bíróság pénteken kimondta, hogy a beutazási tilalom nem vonatkozhat olyanokra, akiknek "igazolhatóan jóhiszemű viszonya van az Egyesült Államokkal". Noha az elnöknek joga van szabályozni a bevándorlók belépését az országba, ez a jog nem korlátlan, és Trump elnök "ezúttal ismét túllépte a ráruházott hatalmi jogkört" - olvasható a háromtagú testület határozatában. A bíróság hozzátette, hogy az elnök rendelete nem léphet életbe addig, amíg a szövetségi legfelsőbb bíróság nem mond róla ítéletet.