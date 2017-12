Csúnyákat írtak a szépségkirálynőkről, le kellett mondaniuk

Lemondtak az amerikai szépségkirálynő-választást szervező cég vezetői, mert kiderült, hogy egymás közt viccelődtek a lányokkal, sőt, csúnya szavakat is használtak.

A Harvey Weinstein-botrány egyik leágazásaként a héten kiszivárgott a Miss America szépségkirálynő-választást szervező cég vezetőségének levelezése. Ebben olyan, két fél közt zajló párbeszédekre bukkantak a Huffington post újságírói, mint:

"Azt javaslom, hogy ezentúl ne Örökös Miss America, hanem Egykori Miss America néven emlegessük az egykori győzteseket."

"Én azt javaslom, hogy úgy emlegessük őket, hogy picsák."

"Haha."

A picsa szó magáncélú használata nem az egyetlen volt a cég vezetőinek bűnei közt.

Volt olyan email, amelyben figyelmeztették egymást, hogy ne hagyják, hogy az egykori nyertesek rájuk akaszkodjanak, mivel ebből csak ők profitálnak, a cégnek nincs rájuk szükségük. Sőt, azt a véleményüket is megírták, hogy a legtöbb Miss America tehetségtelen és műveletlen.

A vezetők odáig mentek, hogy egymást közt arról is emaileztek, hogy milyen pletykákat hallottak, kikkel feküdt le az egyik korábbi szépségkirálynő, Mallory Hagan. Sőt, szintén egymás közt arról is szó volt, hogy felszedett magára, és már nem olyan vékony, mint régen. Ez a lap szerint már az úgy nevezett body shaming bűnét is kimeríti.

A fentiek miatt szombatra lemondott a cég vezetéséről Josh Randle, Sam Haskell és Lynn Weidner, írta meg a Guardian. Érdekesség, hogy Josh Randle a kijelentéseit még magánemberként írta, hónapokkal azelőtt, hogy bármi köze lett volna a céghez.