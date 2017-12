Háborúra készülnek az amerikai tengerészgyalogosok

Kisebb diplomáciai botrány van kialakulóban Robert Neller tábornok, az amerikai tengerészgyalogság első számú vezetője norvégiai látogatásából. A tábornok a trondheimi bázis 300 fős tengerészgyalogos különítménye előtt arról beszélt, hogy ők már a puszta jelenlétükkel egy információs-politikai háborúban vesznek részt, de arra kell felkészülniük, hogy ezt hamarosan valódi háború váltja fel. A katonákat januárban telepítették a norvégiai bázisra, hogy a NATO észak-európai műveleteit támogassák. Neller szerint a békeidőben megszokott missziót a közeljövőben éles bevetések válthatják fel. A földrajzi helyzetük miatt ugyan ez egyértelműen Oroszországra utal, mint esetleges ellenfél, de a tábornok külön megemlítette a Közel-Keletet, illetve a csendes-óceáni térséget is, mint potenciális konfliktushelyszín.

Miután a tábornok beszéde kiszivárgott, a sajtószóvivője a Washington Postnak azzal próbálta tompítani a dolog élét, hogy Neller csak motiválni igyekezett a katonákat, akik a karácsonyi ünnepeket a szeretteiktől távol töltik. Külön kiemelte, hogy valójában az USA nem készül háborúra sem Oroszország, sem Kínak, sem Irán, sem Észak-Korea ellen.

A tengerészgyalogosok az egyik legkeményebb, és legnagyobb tiszteletnek örvendő hadnemnek számítanak az amerikai haderőn belül, a nem hivatalos mottójuk "first to fight, last to leave", vagyis őket vetik be először, és ők távoznak utoljára egy háborús konfliktusból.

Donald Trump hónapok óta lebegteti egy esetleges Észak-Korea elleni amerikai katonai csapás lehetőségét, és a múlt héten bemutatott új nemzetbiztonsági stratégiája is szokatlanul élesen fogalmaz arról, hogy Oroszország és Kína milyen katonai fenyegetést jelent Amerikának.