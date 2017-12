Több ezer rendőr jelentett egyszerre beteget Puerto Ricóban

Több ezer rendőr jelent beteget Puerto Ricóban, mert nem kapták meg a pénzüket, ami a szeptemberben tomboló Maria hurrikán utáni a helyreállítási munkálatok miatt járna nekik - jelentette szerdán az AP hírügynökség.

Az amerikai területnek számító Puerto Rico rendőrkapitánya azt javasolta, hogy az Egyesült Államok nemzeti gárdájában szolgáló katonák töltsék be az ideiglenesen a rendőrök helyét. Ricardo Rossello, a sziget kormányzója azonban elutasította a javaslatot, és közölte: a problémát részben az okozza, hogy a szövetségi kormány túlságosan is lassan juttatják el a helyi kormányzathoz a túlóráért járó pénzösszegeket, így a kifizetés is csúszik.

Washington mintegy ötezer gárdistát küldött a szigetre szeptember végén, hogy segédkezzenek a mentésben és a takarításban. Az AP írása szerint az érintett Puerto Rico rendőreinek több millió dollárral tartoznak a túlóráért.

Puerto Ricóban mintegy 13 ezer rendőr teljesít aktív szolgálatot, a betegjelentési hullám miatt azonban az utóbbi időben átlagosan naponta 2700 rendőr hiányzik a munkából.