Vasútállomást építenek a Siratófalhoz, és Trump lesz a neve

Az izraeliek nem győznek hálálkodni Donald Trumpnak, miután az Egyesült Államok elnöke Jeruzsálemet elismerte Izrael fővárosának. Egy parkot is elneveznek az elnökről, és most az izraeli közlekedési minisztérium szóvivője elárulta, hogy a Tel Aviv-Jeruzsálem gyorsvasút egyik állomását, a Siratófalnál, is róla neveznék el.

Yisrael Katz miniszter ezt a gyorsvasúttal kapcsolatos legutóbbi találkozón vetette fel Trump történelmi és bátor döntésének elismeréseként. A gyorsvasút amúgy egy 700 millió dolláros (183 milliárd forint) terv, a szóban forgó rész egy 3 kilométeres alagutat jelent négy állomással, köztük az igen érzékeny részekkel, mint a Siratófal és a Templom hegy.

A vasút az óvárosban a föld alatt közlekedne, ezért számos engedélyt kell majd hozzá beszerezni, beleértve az alapos és alapos ásatásokat is, így az egész terv meglehetősen kérdéses.