Bezárják a Fülöp-szigetek repülőgépgyárát, mert 45 év alatt egyetlen repülőt sem terveztek

Carlos Dominguez pénzügyminiszter csütörtökön bejelentette, az állami vállalatok számának csökkentésére irányuló terv keretében felszámolják a Philippine Aerospace Development Corp. (PADC) nevű repülőgyárat, mert az 45 év alatt egyetlen repülőt sem tervezett – írja a Manila Times.

A PADC-t még 1973-ban hozták létre azzal a céllal, hogy egy megbízható légi közlekedési ágazatot hozzanak létre az országban, ehhez pedig elméletileg részt kellene vennie légi járművek megtervezésében, legyártásában és árusításában, valamint képesnek kellene lennie ezek helyi karbantartására és módosítására is.

Repülőgépeket kellett volna tervezniük. 45 év telt el és eddig egyetlen repülőgépet sem terveztek, pedig ez az alapokmányukban is benne van.

– nyilatkozott Dominguez a vállalat teljesítményéről, ami rögtön érthetővé teszi, hogy miért akarják megszüntetni. Egyes források szerint a PADC a 80-as években megpróbált fejleszteni egy Hummingbird névre hallgató helikoptert és egy egymotoros gyakorlógépet is, de ezekből végül engedélyeztetési problémák és a kormányzati támogatás hiánya miatt végül semmi nem lett.

A PADC mellett egyébként a North Luzon Railways Corp. névre hallgató, vasúti hálózatok létrehozásáért és karbantartásáért felelő vállalat is megszűnik, ami Dominguez szavai szerint már most teljesen haszontalan. A pénzügyminiszter elmondta azt is, a PADC felszámolása része Rodrigo Duterte elnök azon tervének, hogy kevesebb mint 90-re csökkentsék az állami vállalatok számát a Fülöp-szigeteken.