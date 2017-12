Trump kezében a karácsony is politikai fegyver

Az iszlamofóbia és a migrációs krízis egyik hozadéka, hogy a jobboldal világszerte a keresztény értékek és hagyományok eltűnésével riogatja az állampolgárokat. Ez pont annyira kapóra jön a Fidesznek, mint Donald Trump amerikai elnöknek, aki az ünnepek alatt eljutott arra a pontra, hogy igazából neki is köszönhető, hogy ma is kimondhatjuk, boldog karácsonyt ahelyett, hogy politikailag korrektebb boldog ünnepeket használnánk.

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. december 25.

Miközben az amerikai elnök magát a karácsony felkent lovagjaként állítja be, a Washington Post összeszedett egy csomó olyan esetet Trump elnöksége előtti évekből, amikor a keresztény hagyományok fontosságát bizony felülírták a saját érdekei.

Amikor megtiltotta a karácsonyfát

Az egyik első ilyen történetet még a New York Times írta meg a '80-as években. Az akkor még fiatal milliomos megvett egy 15 emeletes házat azzal a tervvel, hogy lebontja és a helyére luxus-lakóparkot húz fel. Igen ám, de a lakók egy része nem akart kiköltözni a házból, még azután sem, hogy Trump a bíróságon támadta meg őket, hajléktalanok beköltöztetésével fenyegetőzött, majd jobb híján felbérelt egy közismerten kétes megítélésű céget az ingatlan karbantartására, ezzel is megkeserítve az ottmaradt lakók életét.

Amikor viszont a lengyel Szolidaritás mozgalom menekültjeinek átmeneti elszállásolására kérték fel, egyszerűen nemet mondott, mert az épületét azoknak szánja, akik Amerikában élnek, nem pedig menekülteknek. Végül egyszerűen bedeszkáztatta az üres lakások utcára néző ablakait, miközben az ottmaradt lakóknak

egész egyszerűen megtiltotta, hogy karácsonyfát állítsanak a lépcsőházban, illetve ünnepi dekorációkat rakjanak az ablakba.

Az épületet karbantartó, Trump által alkalmazott Citadel Management a lakók írásos megkeresésére azt válaszolták, hogy nem tartják biztosítottnak a nyugodt ünnepi hangulat megtartását az épületben, ezért nem engedélyezik a karácsonyfa felállítását, kivéve ha a közös képviselő aláír egy szerződést. Ebben vállalta volna többek között azt is, hogy el kell távolítaniuk a fát, ha más lakók esetleg vallási okokból panaszt tesznek miatta.

Amikor kerülte a karácsony szót

A Washington Post arra is felhívja a figyelmet, hogy miközben Trump most épp azzal büszkélkedik, hogy neki is köszönhetően lehet ismét felszabadultan boldog karácsonyt kívánni, évekig nem is volt hajlandó a karácsony szót használni a Twitter-bejegyzéseiben, helyette az üzleti világban kifizetődőbb boldog ünnepeket köszöntést használta, hiszen így azokhoz is szól, akik esetleg nem keresztények.

Az első alkalom, hogy a karácsony szót használta (a saját könyvének reklámozására), 2011-ben volt, nem sokkal azután, hogy bejelentette a politikai kampányát. Rögtön ezután már meg is támadta az akkori amerikai elnököt, Barack Obamát, hogy miközben az Amerikában élő afrikaiak által ünnepelt Kwanzaa-ról megemlékezett, elfelejtette beszélni a karácsonyról. Természetesen Trump az afrikai ünnep nevét sem tudta rendesen leírni, ráadásul nem is mondott igazat, hiszen Obama ugyanúgy boldog karácsonyt kívánt mindenkinek, ahogy boldog Kwanzaa-t is.

Merry Christmas to you too, sir! Although, respectfully, we never stopped saying it! Here’s your predecessor saying it a bunch of times! Merry Christmas and Happy Holidays to you and your family, sir! pic.twitter.com/jsExaZq8T4 — Daniel P. Redman (@RedmanSocStudy) 2017. december 25.

Egy két évvel ezelőtti választási csúcstalálkozón már sokkal vehemensebben védte a karácsonyt, többek között arról is beszélt, hogy boldog ünnepeket helyett boldog karácsonyt kell mondani, a boltok tönkretették a karácsonyi hangulatot, és ne is menjen senki vásárolni olyan helyekre, ahol csak boldog ünnepeket kívánnak. Ez egy fontos kiállás volt Trump részéről, ugyanis a jobboldali, mélyen keresztény szavazók között Trump nagyon sokáig egyáltalán nem volt népszerű. Aztán előhúzta a "boldog karácsony"-kártyát – miután évekig boldog ünnepekezett – és azóta rendszeresen visszatér a témához.

Olyannyira, hogy az Obama által megváltoztatott elnöki ünnepi üdvözlőlapot visszaváltoztatta karácsonyi üdvözlőlapra, illetve a Fehér Ház hivatalos karácsonyi könyvében piros sálban látható a saját 11 éves kisfia is, illetve 45 dollárért (12 ezer forint) lehet vásárolni hivatalos Boldog Karácsonyt-típusú Trump-sapkát is.

A csúcspont azonban csak pár napja érkezett el, amikor az America First nevű, Trump kampánytámogatói által létrehozott nonprofit szervezet elkezdett egymillió dollárért köszönő reklámvideót hirdetni a tévében. A videóban szereplő emberek többek között megköszönik, hogy Trump csökkentette az adójukat, megvédte Izraelt, majd a videó legvégén egy kislány megköszöni, hogy ismét kívánhatnak egymásnak boldog karácsonyt. A videó természetesen a Fox Newsnál debütált.

Our $1 million TV ad blitz begins Christmas day. Last night, we gave @FoxNews a first look at "Thank You, President Trump!"** pic.twitter.com/Hnp1eCft78 — AmericaFirstPolicies (@AmericaFirstPol) 2017. december 21.

