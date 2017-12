300 ezer dolláros kárt okozott egy nő a randin

Felejthetetlen randevúja volt egy ismert houstoni ügyvédnek, a 49 éves Anthony Buzbeenak: randipartnere annyira berúgott, hogy tönkretette méregdrága festményeit, ezzel legkevesebb 300 ezer dolláros kárt okozva a férfinek.

A 29 éves Lindy Lou Laymant múlt szombaton tartóztatták le, azután, hogy Buzbee lakásán garázdálkodott. Az ügyvéd elmondása szerint a nő annyira berúgott, hogy miután megérkeztek a férfi lakására, Buzbee inkább hívott neki egy Uber taxit. Ekkor a nő elbújt a házba. Amikor később Buzbee megtalálta, újra hívott neki egy Ubert, de erre a nő elég agresszívan reagált: több festményt megrongált, volt, amelyiket vörösborral öntött le. A megrongált festmények között voltak olyan Andy Warhol által festett alkotások is, amelyeknek a darabja félmillió dollár.

Lindy Lou Layman

Laymant őrizetbe vették, majd óvadék ellenében került szabadlábra.

Buzbeeról az AP hírügynökség megjegyzi, hogy otthonában már Donald Trumpot is vendégül látta, sőt, az amerikai elnök kampányát is támogatta 250 ezer dollárral. Kevesebbel, mint amennyi kárt most a randipartnere okozott neki.