Az exmilliárdos kalóz, a mentor lánya, meg a főnök

Putyin márciusi választási győzelme nem lehet kérdés, az orosz elnök ezzel 20 éve lesz hatalmon, megelőzve már Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkárt is. Először szavazhat majd a Krím is, és először indulhat az elnökválasztáson Putyin politikai tanítómesterének lánya, Kszenyija Szobcsak, és az ország egyik legextravagánsabb exmilliárdosa, Szergej Polonszkij is. A statiszták küzdelme után persze az a kérdés, milyen hatéves ciklus vár Oroszországra és Putyinra.