Trump: Jól jönne most a jó öreg globális felmelegedés

– ezt írta ki péntek reggelre a Twitter-profiljára Donald Trump amerikai elnök. A dollárbilliókkal arra célzott, hogy az Egyesült Államoknak a párizsi klímaegyezmény szerint jelentősen hozzá kellett volna járulnia a klímaváltozás elleni harchoz, de Trump idén kihátrált ebből az egyezményből.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!