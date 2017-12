Egy görög bíróság menedéket adott egy török puccsistának

Menedéket kapott Görögországban egy török katonaszökevény, aki a tavaly nyári puccskísérlet után menekült Görögországba - írta szombaton az MTI. A bíróság úgy ítélte meg,

nem biztosított, hogy a férfi Törökországban tisztességes, az emberi jogokat tiszteletben tartó eljárásban részesülhet.

Emellett a bíróság szerint semmi sem utal arra, hogy a katona részt vett volna az elvetélt puccskísérletben.

A katona tavaly júliusban hét társával együtt katonai helikopterrel menekült Görögországba, ahol mindannyian menedéket kértek. A többiek ügye még folyamatban van. Görögország ezért nem hajlandó kiadni őket Törökországnak, ami miatt rendkívül feszültté vált a két NATO-szövetséges történelmileg amúgy is sérelmekkel és traumákkal terhelt viszonya.

Törökországban a tavaly nyári puccskísérlet után rendkívüli állapotot vezettek be, és a közigazgatásban, a hadseregben és az oktatási rendszerben is átfogó tisztogatás kezdődött, amely több százezer embert érint. A tisztogatás célja elvileg a mérsékelt iszlamista hitszónok (és az elnök korábbi szövetségese), Fethullah Gülen állítólag az állami szféra egészére kiterjedő befolyásának kipurgálása, de kritikusai szerint Recep Tayyip Erdoğan egyszerűen csak saját, amúgy is példátlanul erős elnöki hatalma elől akar minden ellenállást eltakarítani.