Tiltakozáshullám indult Iránban a korrupció és a háborús beavatkozás ellen

2009 óta nem látott tüntetéshullám kezdődött pénteken Iránban a kormányzati korrupció, az általános áremelkedések, és a szíriai polgárháborúban való, igen költséges részvétel ellen. A tüntetők mindenhol az elnök Haszán Róhánit szidalmazó szlogeneket skandáltak, és azt követelték, hogy

Hagyjátok Szíriát, gondoljatok ránk!

A tüntetések az ország északkeleti részén pattantak ki csütörtökön, de gyorsan átterjedtek Teheránra és az északnyugati, kurdok által lakott vidékekre is - Kermánsáh városából már rendőri oszlatásról is hírt adtak, és a közösségi médiában posztolt képek és videók alapján már több tüntetőt is elvittek a rendőrök. A tiltakozás pontos méreteiről nehéz képet alkotni, a hivatalos nyilatkozatok néhány tucat emberről szólnak (Kermánsáhban 300-ról).

Az amerikai külügyminisztérium már el is ítélte ezeket a letartóztatásokat, Donald Trump pedig Twitteren üzente meg az irániaknak, hogy figyelemmel kíséri törekvéseiket. Egyébként az Obama-kormányzat megbékélési kísérleteit követően Irán újból mumussá vált az amerikai politikában, elsősorban külpolitikai sikerei, és a Közel-Keleten játszott felforgató szerepe miatt (erről itt olvashat részletesebben).

Az országban gyakoriak a kisebb munkabeszüntetések, sztrájkok, de politikai jelszavakkal ritkán vonulnak az utcára. Legutóbb 2009-ben, a keményvonalas konzervatív Mahmud Ahmadinezsád kétes tisztaságú újraválasztását követően törtek ki utcai zavargások, a tiltakozás akkor nyolc hónapon keresztül tartott.

Abdolreza Rahmani Fazli iráni belügyminiszter az Isna hírügynökség által ismertetett közleményében arra kérte szombaton a lakosságot, hogy ne vegyen részt "illegális tüntetésen". Fazli arra is figyelmeztetett, hogy ha valaki nagygyűlést akar szervezni, akkor erre engedélyt kell kérnie. Egy rendezvénysorozat biztos megkapta az engedélyt a hatóságoktól: a 2009-es zavargások végét ünneplő megemlékezések. Az erőteljes kormányzati és vallási hátszéllel rendezett utcai ünnepségeken Ali Hamenei ajatolla képeivel vonulnak fel.

