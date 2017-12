Schmidt Máriáék hozták a kormány nyakára a szélsőjobbos trollt

Nemzetközi hullámokat kavart a hír , miszerint a visegrádi csoport soros elnökségét ellátó magyar kormány az Európa Jövője című, januári nemzetközi konferenciára kiemelt előadónak hívta meg Milo Yiannopoulost, az amerikai új szélsőjobboldal (alt-right) ismert figuráját. Csakhogy Yiannopoulos hónapokkal ezelőtt még a tengerentúlon is vállalhatatlan lett, miután napvilágra került egy videó, melyen olyan kijelentéseket tesz, melyeket a pedofília mentegetéseként értelmeztek. A botrány kettétörte karrierjét, könyvének kiadója szerződést bontott vele, a Breitbart szélsőjobboldali portál pedig kirúgta.

Ezek után Yiannopoulos váratlan budapesti meghívását egy hivatalos V4-es eseményre sem hazai, sem nemzetközi kommentátorok nem igazán tudták hova tenni. A szélsőjobboldal és a populizmus ismert szakértője, Cas Mudde például az Al Jazeerának azt nyilatkozta, a meghívást

Ezt az ellentmondást azóta a szervezők is érzékelhették. Ahogy tegnap megírtuk, Yiannopoulos és a többi meghívott előadó neve hirtelen eltűnt a konferencia weboldaláról.

Az Indexnek név nélkül nyilatkozó külügyminisztériumi források azonban határozottan azt állították: fogalmuk sem volt sem Yiannopoulos, sem több más, vitatott szélsőjobboldali figura meghívásáról, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) ugyanis csupán támogatója a rendezvénynek. A nemzetközi meghívottakat is kiválasztó szervező a Schmidt Mária főigazgatósága alatt működő Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKTTK) volt, mely egyébként azóta sem nyilatkozott az ügyben. A nem a V4-es országok kormányaihoz kötődő, nemzetközi „értelmiségi″ előadók kiválasztását a KKTTK intézte. Ez egyébként nem meglepő, ugyanis a V4-es magyar elnökség korábbi eseményeinek – egy októberi beszélgetésnek és két őszi konferenciának – a rendezésével ugyanúgy Schmidtéket bízták meg.

Ez valóban egy V4-rendezvény, de a szervezéshez semmi közünk, azt Schmidt Máriáék csinálják. Konkrétan szerintem a miniszternek fogalma sem volt arról, hogy ez a Milo nevű fickó a világon van. Most a honlapról lekerült a program, de ehhez sincs semmi közünk, ezt is Máriáék kezelik.

– kommentálta egy magas rangú KKM-es tisztviselő az elmúlt napok történéseit. A konferencia hivatalos weboldalának, az europajovojev4.eu-nak az impresszumában valóban az szerepel, hogy az a KKTTK honlapja, felelős kiadója pedig annak főigazgatója, azaz Schmidt. (Az előadók között, amíg le nem szedték, szerepelt az a Frank Furedi is, akinek a könyvét magyarul a szintén Schmidthez tartozó XXI. Intézet adta ki.) A magyar V4-es elnökség és a Századvég „partnerként" van feltüntetve a honlapon, a KKM pedig támogatóként.

Most persze meg lehet kérdezni, amit meg is kérdeznek, hogy a fejlemények ismeretében is vállalja, vagy lemondja. Nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy elindul egy kis mozgás, korrekció.