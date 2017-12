Minden idők egyik leghidegebb újévi partijára készülnek New Yorkban

Egy hete még arról írtunk, hogy szilveszterkor akár -10 fok is lehet majd, csütörtökre azonban szerencsére kiderült, mégis viszonylag kellemes idő lesz vasárnap este, szóval nyugodtan lehet majd éjfélkor az udvaron is pezsgőzni. Ezzel szemben Amerika keleti partján minden idők egyik leghidegebb szilveszterére készülnek az emberek, New Yorkban -11 fok és fagyos szél várja majd a Times Square látogatóit – írja a Guardian.

A rendkívül hideg idő több helyen is keresztbe tett az újévi partiknak az országban, de ez sem akadályozhatta meg a Times Square Alliance nevű szervezetet abban, hogy idén is megszervezzék az egyik legismertebb szilveszteri eseményt, melynek keretében minden évben leengednek egy hatalmas világító gömböt az év utolsó percében, aztán jöhet a konfettieső, meg a tűzijáték.

A szervezők elmondása szerint emberek százezrei mentek ki eddig is minden évben a hideg idő ellenére, hogy átélhessék az élményt, szerintük pedig ez idén sem lesz másként. Ennek ellenére azért nagyobb lesz a készültség, mint máskor, az embereket pedig arra biztatják, hogy öltözzenek melegen, vegyenek sapkát, sálat és kesztyűt és lehetőleg ne igyanak (annyi) alkoholt.

Szerencsére azért a Twitteren globális felmelegedésező Donald Trumpnak nem lett igaza, legalábbis New York tekintetében biztosan, mert a -11 fok ugyanis holtversenyben csak a második leghidegebb szilveszterre lesz elég, ugyanis 1917-ben -17 fokot mértek a városban.