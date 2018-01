Közzétették a felvételt, amin egy magyar bűnöző egy olasz kocsmában lövöldöz

A bolognai rendőrség nyilvánosságra hozta azokat a felvételeket, amelyeken a szerb állampolgárságú, de magyar származású Fehér Norbert lelő egy kocsmárost az olaszországi Budrióban.

A szabadkai születésű Fehér Norbertet Szerbiában rablásért és nemi erőszakért körözték. Olaszországba menekült, ahol főként nyaralókba tört be. Tavaly áprilisban egy vadászpuskával ment be kirabolni a budrói kocsmát. A kocsmáros elvette tőle a puskát és többször meg is ütötte vele. A dulakodás közben Fehér pisztolyt rántott, és a felesége szeme láttára lelőtte a férfit (ez nem látható a felvételen).

Az Igor, az orosz gúnynéven is ismert férfi ezután elmenekült. Egy mocsaras, erdős területen bujkált, elhagyatott házakban húzta meg magát. Valószínűleg a szabadban talált bogyókon, gyümölcsökön, tojáson él. Hajtóvadászat folyt ellene, ezer kommandós üldözte.

Egy héttel később, április 8-án egy önkéntes természetőrt ölt meg. A 62 éves áldozat, Valerio Verri szerencsétlenségére megpróbálta a társával feltartóztatni Fehért egy ellenőrzőállomáson Marmorta és Moline között Bolognában. Fehér az őr társát is megsebesítette, de ő szerencsére túlélte.

December közepén Spanyolországban fogták el. Elfogásakor lövöldözés tört ki, amiben hárman meghaltak, köztük két rendőr és egy civil.