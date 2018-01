Trump még a kevés repülőgép-szerencsétlenséget is magának tulajdonítja

Nemrég mi is megírtuk, hogy 2017-ben egyetlen egy utasszállító repülőgép sem zuhant le vagy történt vele halálos baleset egy nemzetközi repülésbiztonsági szervezet szerint. Ebbe nem számolták bele a katonai gépeket, kisgépeket és a teherszállítókat sem, az ilyen járművek miatt tavaly 44-en haltak meg.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke természetesen ezt a hírt is kicsit a saját sikereként éli meg.

Since taking office I have been very strict on Commercial Aviation. Good news - it was just reported that there were Zero deaths in 2017, the best and safest year on record!