Pusztító hurrikán vár Trumpra egykori főtanácsadója szerint

Hazafiatlan és áruló - így jellemezte Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök korábbi főtanácsadója azt a találkozót, amin Paul Manafort, a Trump kampány vezetője, Jared Kushner Trump veje, illetve Donald Trump Jr., Trump fia vettek részt, annak reményében, hogy egy orosz ügyvédnőtől Hillary Clintont korrumpáló dokumentumokat szerezhetnek. Bannon szerint óriási hibát követtek el a kampány tagjai és nem is azért, mert belementek a találkozóba, hanem azért, mert nem ragaszkodtak hozzá, hogy egy ügyvéd is legyen velük. Azt is hozzáteszi, hogy elfogadhatatlan, hogy nem értesítették erről a helyzetről azonnal az FBI-t.

Mindez abban a hamarosan megjelenő könyvben szerepel, amelyhez Bannon hosszú interjút adott, és amelyhez megjelenés előtt jutott hozzá a Guardian nevű lap. Bannon több jelenleg zajló ügyről is olyanokat mond, amik rosszat jelenthetnek Trump és környezete számára.

A szóban forgó kötet szerzője Michael Wolff, amerikai újságíró, aki a Fire and Fury: Inside the Trump White House nevű könyv elkészítéséhez több, mint 200 interjút készített, és nemcsak magához az elnökhöz, de főtanácsadókhoz és egyéb Fehér házi dolgozókhoz is rendhagyó hozzáférése volt.

A Guardian azt is megjegyzi, hogy a könyvben idézik Thomas Barrack Jr.-t, Trump egyik legrégebbi üzlettársát, aki azt mondta egy barátjának az elnökről, hogy nemcsak őrült, de hülye is.

De a most közölt előzetes elsősorban Bannon interjújára koncentrál. A Trump bizalmi emberei ellen folyó nyomozásról azt mondta, hogy sokkal súlyosabb, mint azt sokan gondolják. Szerinte az egész ügy kulcsa a pénzmosás, ezért fordulhat elő, hogy a nyomozást vezető Robert Mueller Andrew Weissmann ügyészt kérte fel elsőként a csapatába. Weissmann ugyanis pénzmosási ügyekben a legjobb. Szerinte ahhoz, hogy elkapják Trumpot, Paul Manaforton, Don Jr.-on és Jared Kushneren keresztül vezet az út. Ebben fontos szerepet kaphatnak azok a Deutsche Bank számlák, amikről már december elején az Indexen is beszámoltunk.

Bannon szerint az egyértelmű cél, hogy találjanak valamit ezeknek a kulcsfiguráknak a múltjában, amiken keresztül rá lehet bírni őket arra, hogy alkut kössenek. A helyzetet ahhoz hasonlította, hogy Trumpék a tengerparton ülnek, miközben közelít hozzájuk egy ötös kategóriájú hurrikán, amit onnan próbálnak megállítani.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Bannon három hónapig vezette a Trump-kampányt, illetve 7 hónapig volt a beiktatott elnök főtanácsadója, így ha tényleg hullani fognak a fejek Trump körül, akkor az ő részvétele is felmerül majd és előfordulhat, hogy már most ezt készíti elő ezzel az interjúval. Wolffnak azt mondta, hogy máshol nem fog ezzel az üggyel kapcsolatosan megszólalni, sőt ügyvédet sem fogad fel.