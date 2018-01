Az olimpia hozhat enyhülést Észak- és Dél-Korea között

A február 9-én kezdődő phjongcshangi téli olimpia hozhat enyhülést Észak- és Dél-Korea fagyos viszonyában. Az északi ország nagyon szeretné, hogy csapatai is részt vehessenek a 2018 februárjában zajló olimpián, úgyhogy Kim Dzsongun kiadta az utasítást, hogy állítsák helyre a két ország közötti kommunikációs forródrótot. Ez az, amit Phenjan két éve tiltakozásul megszüntetett, viszont úgy tűnik, most mindkét fél érdekelt abban, hogy újabb, magas szintű tárgyalások legyenek a két ország között.

Kim Dzsong Un újévi beszédében nemcsak arról a bizonyos piros gombról beszélt, amire már Donald Trump amerikai elnök is reagált, hanem arról a tervéről is, hogy az észak-koreai sportolók részt vehessenek a téli olimpián.

A dél-koreai tervek szerint a két ország vezetői január 9-én Panmindzsonban tárgyalnának, azon a településen, ahol a koreai háborút lezáró tűzszüneti megállapodást is aláírták. Ezt egyelőre az észak-koreai fél még nem fogadta el.

A New York Times összefoglalójában arról ír, hogy Észak-Korea azért igyekszik normalizálni viszonyát Dél-Koreával, hogy az amerikai befolyás ellen küzdjenek, és így próbálják meg elérni, hogy az ország hagyjon fel az Egyesült Államok hadseregével közösen végzett katonai gyakorlatokkal. Továbbá az ország ellen meghozott szankciók enyhítésében is fontos szerepe lehet, ha a két ország viszonya javul. Ebben a közvetlen telefonvonal óriási szerepet játszik, hiszen korábban, bármilyen fontos is volt az ügy, nem volt közvetlen csatorna, így előfordult, hogy megafonnal kiabáltak át a határról a dél-koreaiak.