255 millió dollárnyi segélyt tart vissza Amerika Pakisztántól

255 millió dollárnyi terrorizmus elleni segély visszatartásáról döntött a Fehér Ház, írja a Time. A döntés alig pár nappal azután történt, hogy Donald Trump Twitteren fakadt ki arra, hogy az Egyesült Államok 33 milliárd dollárt adott az országnak, amiért csak hazugságokat kaptak cserébe.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!