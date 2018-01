Amerikában sorsolással nyert egy induló a választáson

A republikánus David Yancey nyert Virginia állam 94-es választókörzetében, írja a Buzzfeed. Ez a hír önmagában keveseket érdekelhet, sokkal izgalmasabb, hogy Yancey és ellenfele, a demokrata Shelly Simonds között szimpla sorsolással dőlt el a verseny.

Az egész mizéria még december közepén kezdődött, amikor a választást a Simonds nyerte mindössze egyetlen egy szavazattal. Yancey már másnap jelezte, hogy a számlálóbizottság kihagyott egy darab szavazatot, ami véletlenül éppen neki adta a voksot.

A döntetlen miatt december 21-én a virginiai választási bizottság elnöke bejelentette, hogy jobb híján sorsolással döntik el, ki nyerte a szavazást. Ez konkrétan azt jelentette a gyakorlatban, hogy egy kerámiatálból kihúzták a győztes nevét. Nem vicc!

Democracy in action: Republican David Yancey's name is pulled out of a film canister from a ceramic bowl and he is declared the winner of the Virginia House race pic.twitter.com/sSObsPO4nr