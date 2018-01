Lezuhant egy turistákat szállító hőlégballon Luxorban

20 turistával a fedélzetén földnek csapódott pénteken egy hőlégballon Luxorban, Egyiptomban; egy turista meghalt, tizenkét ember megsérült - közölte az MTI.

1 woman was killed, 7 other passengers were injured in a hot air balloon carrying tourists crash land in bad weather in #Luxor south of #Egypt pic.twitter.com/atdyBRogON