Orbán bajorországi látogatása a német nagypolitikába is bekavar

Orbán Viktor Bajorországban vendégeskedik, ahol a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti frakciója tartja kétnapos zárt ülését az egykori Seeon kolostorban berendezett konferenciaközpontban. Arról már sokat írtunk, hogy Merkel CDU-jának testvérpártja számára Orbán menekültpolitikája gyakori példa és hivatkozási alap. Nem így van ezzel viszont a többi német párt, különösen nem a szociáldemokraták. A helyzetet még izgalmasabbá teszi, hogy a CDU/CSU és a SPD között január 7-én kezdődnek el az első tárgyalások a nagykoalícióról.

Orbán egyik legnagyobb ellenfele az európai színtéren Martin Schulz, aki korábban az Európai Parlament elnökeként, most pedig a német Szociáldemokrata Párt vezetőjeként rendre élesen bírálja a magyar miniszterelnök politikáját. Schulz most sem hagyta szó nélkül, hogy elvileg leendő koalíciós partnerei Orbánnal barátkoznak. Az SPD elnöke a Bildben arra szólította fel Horst Seehofer CSU-elnököt, hogy világosan határolódjon el Orbántól, aki szerinte menekültügyben „veszélyes logikát követ”. Schulz azt is követeli Seehofertől, hogy figyelmeztesse Orbánt a sajtó- és véleményszabadság tiszteletben tartására.

Seehofer csütörtökön azt mondta: nem feladata kioktatni a magyarokat, Orbán Viktor demokratikusan megválasztott kormányfő, és nincs kétsége afelől, hogy jogállami elvek talaján áll. A CSU-s politikus szerint „vissza kellene vennünk a gőgösségből, amikor más országokat és politikusokat értékelünk". Seehofer szerint a gőgösség helyett demokratikus irányultságú, egészséges partnerség kialakítására kell törekedni az Európai Unióban, és nemcsak a nagyobb tagállamokkal, hanem Közép- és Kelet-Európa országaival is a lehető legjobb kapcsolatokat kell kialakítani. Seehofer is úgy gondolja, hogy mindig be kell tartani a „demokratikus és jogállami játékszabályokat”, de azt tanácsolta az Európai Uniónak, hogy a gőgösség, tudálékosság és atyáskodás helyett a párbeszédre törekedjék.

A CDU/CSU és az SPD vezetői január 7–12. között tárgyalnak az újabb nagykoalíció lehetőségéről. Ezután a pártok külön-külön döntenek arról, hogy továbblépnek-e a hivatalos koalíciós tárgyalások szakaszába. Az SPD erről egy rendkívüli pártkongresszuson határoz majd január 21-én.

Az SPD és a CDU között menekültügyben komoly nézetkülönbségek vannak. A CSU továbbra sem járulna hozzá az ideiglenes menekültstátuszt kapott emberek családegyesítéséhez, ez ugyanis szerintük további legalább egymillió ember Németországba érkezését jelentené. A szociáldemokraták szerint ugyanakkor valódi integráció csak úgy várható, ha a befogadott menekültek családtagjaikkal élhetnek együtt.

A CSU továbbra is azt követeli, hogy szabjanak felső határt a Németországba befogadható menekültek számának. Vitát váltott ki az a javaslatuk is, hogy hamarosan a Szíriából érkezett menekültek egy részét is haza lehetne küldeni, mivel a helyzet 2015-höz képest jelentősen javult a polgárháború sújtotta országban. Felvetették azt is, hogy a fiatalkorú menekülteken végezzenek olyan orvosi vizsgálatokat, amelyek alapján közelítőleg megállapítható az életkoruk. Németországban nemrég két olyan gyilkosság is borzolta a kedélyeket, amelyeknél papírok hiányában nem volt megállapítható a tettes életkora.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti képviselőinek második napi tanácskozására a bajorországi Seeon kolostor udvarán 2018. január 5-én. Mellette Horst Seehofer bajor tartományi miniszterelnök és Alexander Dobrindt, a CSU parlamenti képviselőinek vezetője (j). MTI Fotó: Máthé Zoltán