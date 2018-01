Trumpnak nem sikerült betiltatnia az elnökségéről szóló könyvet

Donald Trump amerikai elnöknek nem sikerült elérnie az elnökségéről szóló, volt főtanácsadója, Steve Bannon közreműködésével készült könyv betiltását, írja az MTI.

Miután a New York Magazine szerdán részleteket közölt a könyvből, Donald Trump pedig nyilatkozatban kárhoztatta volt stratégiai főtanácsadóját, Steve Bannont, az elnök ügyvédje levélben fordult a könyvet összeállító Michael Wolff íróhoz és a kiadóhoz, kérve a könyv forgalmazásának letiltását. Charles Harder ügyvéd nem járt sikerrel, sőt a Tűz és düh: Trump Fehér Háza belülről (Fire and Fury: Inside the Trump White House) című könyvet a tervezettnél is előbb dobják piacra, már péntektől kapható lesz a boltokban.

Ahogy azt mi is megírtuk, a Fehér Ház szerint valótlan állításoktól hemzseg a könyv, ami a szerző szerint több mint 200 bennfentes interjú alapján készült. Az amerikai médiában is több helyen felmerültek egyes részekkel szemben kételyek, a Washinton Post szerint pedig nem kevés hihetetlen elem van benne.

A legnagyobb vihart az a részlet kavarta, amiben Bannon hazafiatlannak és hazaárulónak nevezte azt a 2016. júniusi találkozót a New York-i Trump Towerben, amin Paul Manafort akkori kampányfőnök, Jared Kushner, Trump veje és fontos tanácsadója, illetve Donald Trump Jr., Trump legidősebb fia vettek részt annak reményében, hogy egy orosz ügyvédnőtől Hillary Clintonra terhelő dokumentumokat szerezhetnek. Az akkoriban egyébként még nem a kampánycsapattal dolgozó Bannon a könyv szerint nemcsak azért bírálta a résztvevőket, mert belementek a kétes találkozóba, hanem azért is, mert nem vittek magukkal ügyvédet. Azt is elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem értesítették az egészről azonnal az FBI-t.

"Trump nem élvezte a beiktatási ünnepséget. Dühös volt, hogy a legismertebb sztárok visszautasították a részvételt, háborgott a Blair House (a kormányzati vendégház) berendezésén, és láthatóan veszekedett a feleségével, aki a könnyeivel küszködött. Egész nap olyan volt az arca, amiről a hozzá közelállók azt szokták mondani: golfozó arc. Vagyis haragvó és dühös, a vállát behúzta, a karjával állandóan hadonászott, a szemöldökét összevonta, az ajkát harapdálta" - írta a könyvben Bannon tájékoztatása nyomán Wolff. További részletek ebben a cikkünkben.

Trump elég indulatosan reagált volt főstratégájának a könyvből kiderülő nyilatkozataira. Azt mondta, Bannonnak semmi köze sincs sem hozzá, sem az elnökségéhez, és