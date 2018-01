Mexikó helyett az amerikai adófizetők fizetik a falat

Donald Trump amerikai elnök azt kéri a Kongresszustól, hagyja jóvá a mexikói határra építendő fal 18 milliárd dolláros (4,6 ezer milliárdos) költségvetését – írja a CBS News. A helyzet iróniája, hogy Trump kampányának egyik legkarakteresebb ígérete az volt, hogy a határfalat Mexikóval fogja kifizettetni.

Az alsóháznak benyújtott előterjesztés szerint a fal egy évtized alatt készülne el, de a most igényelt 18 milliárd dollárból Trump migrációval kapcsolatos céljainak "csak egy vonatkozását" lehetne fedezni. Az összegből 700 mérföldnyi új kerítést tudnának felhúzni a már meglévő 654 mérföld mellé. Egyelőre nem tisztázott, hogy az igényelt összeg annak a nagyobb csomagnak a része, amely jelenleg is a Kongresszus előtt van, vagy ettől elkülönítve nyújtották be. Korábbi becslések szerint egyébként a fal teljes költsége akár 67 milliárd dollárra is rúghat.

Nem ez az egyetlen migrációs kérdés, ami az amerikai politika porondján napirenden van mostanság. A republikánusok és a demokraták jelenleg is alkudoznak a fiatal illegális bevándorlókkal kapcsolatos bánásmódon, a Trump-adminisztráció ugyanis bejelentette, hogy véget vetne a Deferred Action for Children Arrivals programnak, ami lehetővé tette, hogy ne deportálják az USA-ból a kiskorú migránsokat, és 750 ezren álltak a védelme alatt. A demokraták a kormányzás megbénításával fenyegetőztek arra az esetre, ha nem sikerül megállapodni a január 19-i határidőig.