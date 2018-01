Politikai csoda történt Egyiptomban

Ahmed Safik volt egyiptomi kormányfő inkább mégse indul majd az elnökválasztáson, dacára, hogy őt tartották a hivatlaban lévő elnök legesélyesebb kihívójának, vette észre az MTI Safik twitteres bejelentését.

بياني الى شعب مصر العظيم، بشأن قراري عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. pic.twitter.com/snxpnEUiFK — أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) 2018. január 7.

A 76 éves Safik decemberben ment haza Egyiptomba az Emirátusokból, és hamar be is jelentette, hogy indulna majd az elnökválasztáson. Majd rögtön olyan hírek kezdtek el terjengeni, hogy jelenlegi kormány már fogva is tartja Safikot egy kairói hotelben, de ezt nem bizonyította végül senki. Az egyiptomi sajtó a kormány ellenőrzése alatt van, így Safiknak hazatérése óta erős támadássorozatot is el kellett viselnie az ilyen jellegű médiától.

Illetve három munkatársát még karácsony előtt "nemzetbiztonságra is veszélyes hamis infomációk terjesztéséért" letartóztattta a helyi rendőrség, írta még a Haaretz. Most pedig Safik felülvizsgálta a korábbi bejelentését, és rájött, hogy egyszerűen mégse alkalmas már elnöknek.

"Több mint ötéves távollétem miatt lehet, hogy eltávolodtam attól, hogy szorosan figyelemmel tudjam követni, mi zajlik országunkban a nehéz körülmények dacára elért fejlesztések és eredmények tekintetében" - magyarázta a döntése hátterét.

Beláttam, hogy nem én lennék a legmegfelelőbb személy

az állam ügyeinek vitelére a következő időszakban. Ezért úgy döntöttem, nem indulok a 2018-as elnökválasztáson" - tette még hozzá.

Safik az egyiptomi légierő volt parancsnokaként és korábbi repülésügyi miniszterként hajszállal maradt alul az iszlamista Muzulmán Testvériség által támogatott Mohammed Murszival szemben a 2012-es elnökválasztáson, amelyet követően az Egyesült Arab Emírségekbe szökött. A mostani vezető, Abdel-Fattáh esz-Szíszi hivatalban lévő államfő pedig még nem jelentette be, hogy indulna a hónapokon belül esedékes elnökválasztáson.

