Kigyulladt egy tanker, 32 ember eltűnt

Összeütközött egy teherhajó és egy olajszállító tartályhajó a kelet-kínai partoknál szombat este, a tankeren tűz ütött ki, 32 ember eltűnt - jelentette a kínai állami televízióra hivatkozva az MTI.

A CNN szerint a kigyulladt tanker panamai zászló alatt hajózott, a fedélzetén 30 iráni és 2 bangladesi állampolgárral. A jobbra megdőlt tankerből hatalmas lángok csaptak fel, körülötte fekete füstfelhő úszik.

32 crew members, incl. 30 Iranians & 2 Bengalese, have gone missing after a Panama-registered oil tanker and a Hong Kong-registered bulk freighter collided off China's east coast on Sat evening. Search and rescue are underway pic.twitter.com/o7jDIu9oDb