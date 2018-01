Elkaptak egy brazil drogbárót, aki halálos zavargást szított egy börtönben

A brazil rendőrség letartóztatta a 34 éves Stephan de Souza Vieirát, akit azzal gyanúsítanak, hogy az újévkor Goias államban kirobbant börtönlázadás értelmi szerzője volt - írja a BBC. A Goias központi börtönében kitört zavarhásban kilenc fogvatartott meghalt, 14 pedig megsebesült.

A drogbárót Rio de Janeiro államban, luxuslakásában fogták el. November óta keresték, akkor szökött meg egy börtönből. A férfi a Vörös Parancs nevű bandát irányítja, ez a bűnszervezet szerte Brazíliában foglalkozik drogkereskedelemmel.

A BH néven is ismert Biera 26 éves börtönbüntetését töltötte, amikor megszökött a börtönből. Miután elszökött, kintről is irányította a banda börtönben és szabadlábon lévő tagjait. A börtönlázadás is azért tört ki, mert Vieira arra adott utasítást, hogy emberei támadjanak meg egy másik bandát a rácsok mögött.

Amikor a drogbártót elfogták, nagy mennyiségű készpénz, ékszerek, mobiltelefonok voltak körülötte, és egy olyan laptop, amin keresztül a drogkereskedelmet intézte.