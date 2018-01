Indiában eltörölhetik a melegeket büntető 150 éves törvényt

Az indiai legfelsőbb bíróság vizsgálja annak a törvénynek a hatályon kívül helyezését, amit még a gyarmatosítás idején hoztak az országban. A törvény az azonos neműek közötti szexet tiltja.

A büntető törvénykönyv 377-ik cikkelyét egy 16 századi brit törvény alapján hozták, ami az azonos nemű emberek mellett az állatokkal való közösülést is tiltja. A kérdéses törvényt több másikkal októberig bezárólag fogja a bíróság vizsgálni.

A legfelsőbb bíróság eddigi vizsgálata szerint kevés esetben ítéltek el embereket a törvényre hivatkozva, emberjogi aktivisták szerint azonban a mai napig sokszor használják a bíróság számára kevésbé transzparens módon zsarolásra, illetve AIDS prevenciós kezdeményezések elkaszálására.

A törvényt már egyszer 2009-ben hatályon kívül helyezték, majd 4 év múlva újra bevezették, ami akkor nagy felháborodást váltott ki. Akkor többek között az ENSZ is tiltakozott. Részben ennek a felháborodásnak az utózöngéjeként fogják a törvényt most újratárgyalni. Amellett, hogy egy azóta hozott törvénnyel ütközik, ami kimondja, hogy a szexuális orientáció magánügy, amellett az emberek toleranciaszintje olyannyira megemelkedett, hogy azóta a legnagyobb ellenzéki párt a törvény eltörlésével kampányol.



