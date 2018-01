Netanjáhú fia elszólta magát egy milliárdos földgázüzletről

Benjámín Netanjáhú miniszterelnök ügyvédei mindent megtettek, hogy megakadályozzák egy felvétel bejátszását, amin fia azzal kérkedik egy barátjának egy sztriptíz bár előtt, hogy az államfő egy 20 milliárd dolláros üzletet hozott össze a fiú apjának.

Netnjáhúnak ez az elszólás nem jött éppen jól, mivel épp két ügyben folyik vizsgálat, ami az iparmágnásokkal való kapcsolatát, és a korrupt szálakat boncolgatja. A nyomozás lassúsága miatt közben szinte hetente tartanak korrupcióellenes tüntetéseket Izraelben.

A 2015-ös felvétel másik szereplője Ori Maimon, aki Kobi Maimon földgázmágnás fia. A két fiú nagyjából 400 sékelen (nagyjából 30 ezer forint) vitatkozott, amikor elhangzott, a mondat, hogy: "Apám 20 milliárd dolláros üzletet kötött az apádnak, te meg nem vagy képes ennyi pénzt kölcsönadni nekem?"



A felvételnek van egy másik része is, ami minden bizonnyal nagy felháborodást fog okozni, mégpedig az, hogy a nemzetbiztonság embere fuvarozta a két fiút a sztriptíz bárok között, a kormány autójával.



A most 26 éves Yairnak nem először gyűlik meg a baja a nyilvánossággal. Erős beszólásai mellett azzal is sikerült magára haragítania Izrael lakosságát, hogy egy antiszemita mémet posztolt, amin Soros György egy gyíkember társaságában szerepelt, valamint gyakran szokott felszólalni az antifasiszták, valamint a melegek ellen.

(via The Guardian)