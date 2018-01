A sztrájktörvény tervezett módosítása ellen tiltakozó kommunista tüntetők rohanták meg a görög munkaügyi minisztériumot Athénban kedden, közülük néhányan Effie Ahtszioglu munkaügyi miniszterig is eljutottak – írja az MTI.

Állítólag a PAME ötszáz tagja rohanta meg az épületet, miközben azt skandálták, "El a kezekkel a sztrájkjogoktól!", ötvenen pedig az épület nyolcadik emeletére is feljutottak, ahol közrefogták Ahtszioglut és azt követelték, hogy álljon el a törvény tervezett módosításától, a tárcavezető azonban ezt elutasította.

Az ERT közszolgálati televízió képsorain látható volt az is, hogy a tüntetők az épület tetejére is felmásztak, ahol transzparenseket függesztettek ki. A rendőrség szerint nem került sor összetűzésekre a tiltakozókkal. Más görög szakszervezetek is jelentettek be tiltakozó akciókat az elkövetkező napokban, a tengerészeti munkásképviseletek például pénteken terveznek sztrájkot, megbénítva a közlekedést az Égei-tengeren.

A tiltakozást az váltotta ki, hogy a módosítás értelmében szervezett munkabeszüntetésre a jövőben csak akkor kerülhetne sor, ha ahhoz a szakszervezeti tagok több mint fele hozzájárul. A hatályban lévő szabályozás ugyanakkor már 20 százalékos támogatás esetén lehetővé tette a sztrájkot, illetve egyes esetekben elegendő a szakszervezet igazgatósági tanácsának ilyen irányú határozata is.

Alekszisz Ciprasz görög kormányfő ugyanakkor ismételten hangsúlyozta, hogy végrehajtják a reformcsomagot, az athéni vezetés reményei szerint ugyanis Görögország 2018 augusztusától, a mostani válságellenes program lezárultával ismét önállóan juthat kölcsönhöz a nemzetközi pénzpiacokon.