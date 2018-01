Steve Bannon otthagyja a Breitbartot

Hétfőn mi is írtunk a Fire and Fury című, Donald Trumpról szóló könyvről, amiben többek közt Steve Bannon, Trump volt kampányfőnöke és stratégiai főtanácsadója hazaárulónak nevezi Trump fiát és vejét. Az elnök ezen iszonyatosan kiakadt és bolondnak nevezte volt bizalmasát, Bannon pedig vasárnap gyorsan bocsánatot is kért, az ügy miatt, de úgy tűnik ez már nem segített túl sokat rajta, kedden ugyanis kiderült, távozik a nyár óta ismét általa igazgatott Breitbart éléről – írja a CNN.

Larry Solov, a Breitbart vezérigazgatója a belső csatornákon állítólag azt írta, Bannon döntött úgy, hogy otthagyja a lapot, de ettől függetlenül is az örökségük fontos része marad és mindig hálásak lesznek neki azért, amit hozzátett a Breibarthoz és amit segített nekik elérni. Egy név nélkül nyilatkozó alkalmazott ugyanakkor a CNN-nek elmondta, mindenki teljesen meg van döbbenve, ami nem is meglepő, hiszen Bannon visszatérésekor elég eltökélten nyilatkozott arról, mi a terve a lappal.

A bejelentés ugyanakkor annak fényében nem teljesen váratlan, hogy a Fire and Fury-ban megjelentek nemcsak Trump ellenszenvét vívták ki, hanem a Breitbart élén betöltött szerepét is megkérdőjelezték, egy belső forrás szerint ugyanis múlt héten elég komoly kampány indult mind Solov, mind Susie Breitbart, az alapító Andrew Breitbart özvegye felé Bannon leváltásának érdekében.

A Wall Street Journal szintén arról számolt be, hogy komoly vita folyik az újságon belül arról, hogy meneszteni kéne-e a korábbi főtanácsadót, múlt csütörtökön pedig a Breitbart egy részét birtokló konzervatív megadonor, Rebekah Mercer is elítélte Bannont egy nyilatkozatban.

Ezek alapján elég valószínű, hogy Bannon nem önszántából távozott, így viszont felmerül a kérdés, hogy hogy lesz ő a továbbiakban a Trumpizmus legnagyobb globális hírnöke, és hogy segíti majd ilyen minőségében továbbra is az elnök munkáját.