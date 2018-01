Megnyílt az út az újabb német nagykoalícióhoz

Péntek reggelre 24 órás tárgyalást követően sikerült megegyeznie a jelenleg is kormányzó konzervatív uniópártok és szociáldemokraták vezetőinek - na nem a koalícióról, hanem a koalíciós tárgyalások hivatalos elkezdéséről.

A dpa úgy értesült, hogy az áttörést követően Angela Merkel kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU), Horst Seehofer, a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió és Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetője is javasolni fogja a pártoknak, hogy kezdjék meg a hivatalos koalíciós egyeztetéseket. Ehhez még a szociáldemokrata pártkongresszus hozzájárulására is szükség lesz - egyébként a novemberi választásokat követően az addig a CDU-val kormányzó SDP kizárta az újabb nagykoalíciót.

Merkel a szövetségi választást követően először az ún. "jamaika-koalíció"-val próbálkozott, de nem tudta egyidejűleg kielégíteni a liberálisok és a zöldek igényeit, az FDP november végén fel is állt a tárgyalóasztaltól - azaz a nagykoalíciós egyeztetés már most tovább jutott náluk.

Az előzetes megállapodásban már vázoltak néhány tartalmi elemet is, az AFP úgy tudja, hogy ezek között lesz a menekültplafon is, azaz az országba befogadható menekültek számának évi 180-220 ezer főre való korlátozása is; családegyesítés révén pedig havonta legfeljebb 1000 ember érkezhet Németországba.

A Reuters valóságos listát közölt a keretmegállapodás gazdasági részleteiről. Eszerint:

a CDU/CSU és az SPD kész arra, hogy az eurózóna állandó válságkezelési alapján (ESM-et) Európai Valutalappá alakítsák át (ahogy azt az Európai Bizottság is szorgalmazza)

Szintén a bizottsági javaslattal összhangban a pártok készek megemelni a közös uniós költségvetésbe Németország befizetését

Az SPD is belement, hogy a következő évekre is kiegyensúlyozott legyen a német költségvetés (tehát ne legyen deficit)

A német koalícióra törekvő pártok elkötelezték magukat, hogy Franciaországgal szorosan együttműködve megerősítik az eurozónát

Az eurózónának szóló uniós költségvetési fejezeten belül el fognak különíteni külön forrásokat a gazdasági stabilizációra, szociális konvergenciára és a szerkezeti reformok támogatására

(MTI/Portfolio)