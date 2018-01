Trump: Miért mindenki a szarfészek országokból jön hozzánk?

Magyar idő szerint péntek hajnalban csodálatos gondolatokat osztott meg Donald Trump amerikai képviselőkkel a Fehér Házban a bevándorlásról. A hallgatóságban helyet foglaló Richard Durbin demokrata szenátor szerint az elnök így fakadt ki:

Miért mindenki a szarfészek országokból jön hozzánk?

Majd azon morfondírozott, hogy a "pöcegödör országok" (shithole countries), Honduras, Salvador vagy az afrikai államok helyett miért nem mondjuk Norvégiából "hoznak be" bevándorlókat Amerikába. Norvégia egyébként azért akadt be Trumpnak, mert a norvég miniszterelnököt szerdán fogadta a Fehér Házban, és Erna Solberg olyan jó benyomást tett rá, hogy még klímaügyekben is engedékenynek mutatkozott.

De a egyértelmű volt, hogy Donald Trump kikre célzott, a törvényhozókkal ugyanis éppen a természeti katasztrófák elől Haitiból és Salvadorból érkezőknek átmenetileg megadott tartózkodási engedély visszavonásáról tanácskozott. A kormányzat a héten jelentette be, hogy ezeknek az átmeneti időre befogadott bevándorlóknak 2019 őszéig vagy el kell hagyniuk az Egyesült Államokat, vagy jogilag rendezniük kell a helyzetüket. A haitiakat Trump meg is nevezte.

Miért is kellene nekünk még több haiti? Vigyék el innen őket!

- mondta a CNN egyik forrása szerint.

A Fehér Ház nem cáfolta az elhangzottakat, de az MTI által idézett közleményében Raj Shah szóvivő hangsúlyozta: "bizonyos washingtoni politikusok úgy döntöttek, hogy külföldi országokért harcolnak, de Trump elnök mindig az amerikai népért küzd majd". A szóvivő leszögezte továbbá: "sok más országhoz hasonlóan, ahol érdemek alapján fogadnak be bevándorlókat, Trump elnök szintén olyan tartós megoldásokért küzd, amelyek úgy erősítik országunkat, hogy azoknak adnak lehetőséget, akik gazdagíthatják társadalmunkat, erősíthetik gazdaságunkat és beilleszkednek a mi nagyszerű nemzetünkbe".

A The Washington Post amerikai lap tudósítása szerint a tanácskozáson jelenlévő demokrata párti és republikánus törvényhozókat egyaránt megdöbbentették az elnök szavai. A demokrata párti Luis Gutiérrez képviselő úgy nyilatkozott, hogy az elnöki megjegyzések "megrendítik majd a bevándorlási politikáról folytatott tárgyalások iránti bizalmat". Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor, aki szintén jelen volt a megbeszélésen, nem kívánta kommentálni az elnök által mondottakat, míg Utah állam republikánus képviselőnője, Mia Love, akinek családja Haitiból érkezett az Egyesült Államokba, Twitter-bejegyzésében "udvariatlannak, megosztónak és elitistának" minősítette Trump szavait.

A csütörtök délutáni megbeszélés egyébként arról a kongresszusi javaslatról szólt, hogy vissza kellene állítani a természeti katasztrófák, járványok vagy háborúk sújtotta országokból érkezőknek nyújtott átmenetileg védett státuszt, cserébe viszont hajlandóak lennének megszavazni másfélmilliárd dollárt Trump egyik fő kampányígérete, az amerikai-mexikói határra tervezett fal megvalósítására. Egy másik kétpárti felvetés szerint a vízumlottó kedvezményezettjeinek számát 50 százalékkal kéne csökkenteni, de közben előnyben kéne részesíteni a rendszerbe már bekerült országokat.