Kilométeres alagutat romboltak le Gáza és Egyiptom között az izraeliek

A Gáza és Egyiptom közötti csempészalagutak léte régóta közismert, az izraeli fegyveres erők csak az elmúlt két hónapban három ilyet fedeztek fel és tettek járhatatlanná. A most bejelentett alagút azonban, melyről fényképeket is nyilvánosságra hoztak, eltér a szokásostól: magasabb, szélesebb, így a feltételezések szerint a célja is más lehetett: árucsempészés helyett akár fegyveres milíciák kicsempészését is szolgálhatta, legalábbis az izraeli hatóságok szerint.

E verzió szerint a Hamasz itt csempészett volna ki fegyvereket egyiptomi területre, hogy aztán azok a Sinai-félszigetről támadják Izraelt. Az izraeli álláspont szerint erre utal az is, hogy az alagút pont a hivatalos felszíni határátkelőhely alatt húzódott – írja izraeli forrásokra hivatkozva a CNN.

Ez persze kommunikációs hadviselés is. A Hamasz, melyet Izrael állam minden gázai eredetű akcióért felelősnek tekint, azt hangsúlyozza, hogy az alagutak a tragikus gázai áruellátáson segítenek. Ezzel szemben Izrael a katonai célokat emeli ki – ezt az alagutat is „terror infrastruktúrának” nevezték.

Az alagút gázai végpontjától kb. 900 méter után ér el az egyiptomi határhoz, a Kerem Shalom átkelőhöz. A hivatalos bejelentés szerint az alagutat az izraeli nemzetbiztonság már huzamosabb ideje figyelte, mielőtt most többek között légicsapásokkal lerombolták. Esetleges sérültekről nem érkezett hír.