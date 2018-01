Putyin összehozta a Lenint a szentekkel

Újabb lépést tett Vlagyimir Putyin arra, hogy közös nevezőre hozza az orosz és szovjet történelem egymást kizáró értékelését. Tavaly november 7. centenáriumával kellett kezdenie valamit a Kremlnek, jóval korábban már megkezdődött Sztálin szerepének átértékelése a II. világháborús győzelemre kihegyezve, miközben a 30-as évek terrorját is el kell ítélni – leválasztva Sztálinról. A Szovjetunió felbomlását a 20. század geopolitikai katasztrófájának nevező Putyin ezúttal a kommunizmust és a kereszténységet ötvözte.

„Talán most olyat mondok, ami egyeseknek talán nem fog tetszeni, de azt hiszem...a kommunista ideológia és a kereszténység között szoros a kapcsolat, hiszen a szabadság, egyenlőség, testvériség, igazságosság, ez mind benne van a Szentírásban is” – idézte a Newsru.com az elnököt, akinek szavai a még bemutatás előtt álló Valaam című dokumentumfilmben hangzottak el, amelynek előzetesét az állami Rosszija 1 televíziós csatorna mutatta be.

Putyin még tovább ment, ezzel mintha a Szovjetunió felbomlása óta megoldatlan, változó intenzitással felbukkanó kérdést, a Vörös téren lévő Lenin mauzóleum ügyét is meg akarná oldani. Az épület elbontása, a kommunista vezetők sírjainak kiemelése a Kreml fala mellől a leginkább a kilencvenes évek közepén volt terv, de a 2000-es években is volt szó a temető áthelyezéséről és a bolsevik vezető bebalzsamozott testének végleges eltemetésétől, amit legutóbb a Putyinhoz lojális csecsen elnök, Ramzan Kadirov is felvetett, igaz, a Kreml jelezte, a kérdés nincs napirenden.

„Itt van például a mauzóleumban elhelyezett Lenin. Miben más ez, mint a szentek tisztelete a pravoszlávoknál vagy minden kereszténynél?” – mondta, ami úgy is értelmezhető, hogy a mauzóleum végleges helyét Putyin továbbra is a Vörös téren képzeli el.

Az elnök szerint a kommunizmus felépítéséről szóló írások épp olyanok, mint a Biblia primitív kivonata, a „kommunisták semmi újat nem találtak ki.”

A Levada Centr felmérése szerint az oroszok 41 százaléka támogatja, ugyanennyi ellenzi a mauzóleum fenntartását a Vörös téren. Az egyház képviseletében Vszevolod Csaplin közölte, az elnök által felvetett párhuzam nem igazolható, Lenin mauzóleumának szakrális ereje nincs, az ma már csupán turisztikai látványosság.