Nyolc év után elkaptak egy orosz sorozatgyilkost

A férfit azelőtt fogták el mielőtt elhagyta volna az országot. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított legtöbbször hidak alatt és közúti csomópontok közelében csaphatott le az áldozataira. Az első támadás még 1992-ben történt, amikor egy tizenéves lányt erőszakolt meg.

Az 1970-ben született elkövetőt már korábban is vád alá helyezték, akkor egy rendbeli emberölés, illetve számos nemi erőszak miatt 15 év börtönbüntetésre ítélték, a férfi 2009-ben szabadult.

A rendőrségnek hosszú idejébe telt mire kiderítették, hogy egy ember áll a sorozatgyilkosságok mögött. Közel 17 ezer tanút kérdeztek meg, illetve számos DNS mintát vettek a nyomozás elmúlt nyolc évében, hogy be tudják azonosítani az elkövetőt.

A rendőrség most megpróbálja kideríteni, hogy a férfi összeköthető-e további gyilkosságokkal is – számol be az RT orosz hírcsatorna. Egyelőre tehát nem tudni, hány gyilkossággal gyanúsítja a rendőrség.

Csepp a vértengerben

Nem ez a sorozatgyilkossági vád a legsúlyosabb Oroszországban, ahol a kriminológia történetének legvéreskezűbb gyilkosát, Andrej Csikatyilót, 1994-ben végezték ki, 53 embert, köztük 35 gyerek meggyilkolása miatt. Könnyen lehet, hogy a 12 éven át húzódó gyilkossági sorozatnál is hosszabbra bukkantak a hatóságok: a napokban kezdődik az „angarai rém” újabb pere. A volt rendőrt, Popkovot három éve ugyan életfogytiglanra ítélték – Oroszországban moratórium van érvényben a halálos ítéletekre –, a rendőrség azonban elővette a korábbi évtizedek felderítetlen gyilkossági ügyeit is, és számos egyezést talált a Popkov által bizonyítottan végrehajtott és a korábban eredménytelenül lezárt gyilkossági ügyek között.

Az NTV szerint a 22 nő meggyilkolása miatt elítélt férfit újabb 60 gyilkosság vádjával állítják bíróság elé.